So wie ich den Stand des Atomenergieprogramms unserer Nation überblicke, bin ich des festen Glaubens, daß das Volk der Vereinigten Staaten und alle, die sich auf die Stärke unserer Nation verlassen, Grund zu Beruhigung und zum Glauben haben.“ Mit diesen Worten schließt Präsident Trumans Botschaft zu dem kürzlich dem Kongreß vorgelegten sechsten Halbjahresbericht der Staatlichen Atomenergiekommission (AEC). Aber hat der Präsident anläßlich des Reports wirklichen Grund zu solchem Optimismus?

Außer kurzen Hinweisen auf Fortschritte, die auf dem Gebiet der ärztlichen Wissenschaft und Heilkunde erzielt wurden, befaßt sich der Bericht vornehmlich mit der militärischen Seite der Atomforschung. Mit Befriedigung wird vermerkt, daß die Rohstoffe zur Atomenergieherstellung in größeren Mengen als je zuvor vorhanden sind, daß die Kosten der Atombombenproduktion sich verringert haben und daß die neueste und wirksamste Atomwaffe, das 1948 in der Südsee ausprobierte Eniwetok-Modell, in den USA nunmehr fabrikmäßig hergestellt wird. Dieses Modell ist die dritte Stufe in der Entwicklung der „frontreifen“ Atombombe. Ihre Vorgänger waren das Hiroshima- und das Nagasaki-Modell.

Über Stärke und Wirkung des Eniwetok-Modells enthält der AEC-Bericht aus verständlichen Gründen keine Einzelheiten. Verglichen mit Angaben offizieller Stellen über die vorhergegangenen Modelle ist es dennoch möglich, aus ihm einige Schlüsse zu ziehen. Diese Schlüsse ergeben, daß die explosive Wirkung einer einzigen neuen Bombe mindestens derjenigen von 40 000 Tonnen Ekrasit entspricht und daß ein Gebiet von wenigstens zehn Quadratmeilen vernichtend getroffen werden kann. Das bedeutet, daß es möglich sein wird, den Kern jeder auf der Erde vorhandenen Stadt durch eine einzige über dem Zentrum abgeworfene Bombe auszulöschen.

Die Zahl der „lohnenden Ziele“ für eine solche Waffe ist naturgemäß beschränkt. In amerikanischen Fachkreisen werden Städte von 200 000 Einwohnern an als „geeignet“ bezeichnet, während man Städte unterhalb dieser Grenze den „normalen Brandbomben und den schweren Wohnblockknackern anvertrauen“ will. Zufällig besitzen nun sowohl die USA als auch die Sowjetunion 40 Städte von mehr als 200 000 Einwohnern. In solchen Städten leben in den USA etwa 40 Millionen Menschen, die 27 v. H. der Gesamtbevölkerung ausmachen, während in den 40 russischen Städten nur etwa 20 Millionen oder 9,5 v. H. der Gesamtbevölkerung wohnen. Das heißt, daß eine Vernichtung der 40 amerikanischen Städte den USA einen weit größeren Schaden zufügen würden, als die Bombardierung der 40 sowjetischen Städte in Rußland verursachen könnte. Wenn bei der Fortsetzung dieser Erwägungen nun einerseits strategisch der Grundsatz: eine Atombombe gleich einer Stadt gültig ist, so gilt andererseits auch das Prinzip, daß von den eingesetzten Langstreckenbombern nur 10 v. H. ihr Ziel erreichen. Also wären zur Vernichtung von 40 Städten, gleichgültig ob in Rußland oder in den USA, jedesmal 400 Atombomben erforderlich.

Die Weltöffentlichkeit hat aus dem AEC-Report erfahren, daß die USA die Atombombe fabrikmäßig herstellen. Die Fortschritte der Sowjets hingegen sind unbekannt. Man nimmt jedoch an, daß sie die Forschung im großen Stil nicht vor 1945 begonnen haben. Und da die Amerikaner erst nach fünfeinhalbjähriger Arbeit soweit waren, ihre erste Atombombe am 16. Juli 1945 in dem Wüstengebiet Neu-Mexikos zur Explosion bringen zu können, ist kaum damit zu rechnen, daß Rußland in kürzerer Zeit diese schwierige Anfangsetappe zurücklegen wird. Amerikanische Fachkreise sind der Ansicht, daß die Russen 1952 die erste „frontreife“ Atombombe haben werden.

Fest steht, daß die Sowjets eines Tages die Atombombe besitzen werden und eines Tages auch einen Vorrat von 400 Stück angesammelt haben könnten. Zu diesem Zeitpunkt, der nach amerikanischer Ansicht in acht Jahren eintritt, ist es fast gleichgültig, wieviel Atombomben die USA gestapelt haben, und seien es Tausende. Denn 400 Bomben kann man eben unter den bisherigen Bedingungen als Maximum und Minimum zugleich in einem möglichen Atomkrieg zwischen den beiden Großmächten ansehen. Der amerikanische Vorsprung also wäre dann verloren, die Zeit der einseitigen Maginot-Linie durch Atombomben vorüber und die Partner im Prinzip gleich stark. Wie werden die verantwortlichen Männer in Washington die ihnen verbleibende kurze Spanne des großen Vorsprungs nutzen? Das ist die Frage, auf deren Beantwortung die Welt wartet. Präsident Trumans vorsichtige Botschaft gab keine Antwort darauf; sie ist zumindest doppelsinnig auszulegen.

Ernst Krüger