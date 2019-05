Inhalt Seite 1 — Wo ist die Hohe Frau? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Bernhard Wördehoff

In diesem Jahrhundertsommer, in dem sich Europa ringsum politisch renoviert, waren die Bundesbürger vollauf mit Feiern beschäftigt. 40 Jahre Bundesrepublik, 2000 Jahre Bonn, 800 Jahre Hamburger Hafen und dann die vielen, vielen großen und kleinen Festlichkeiten landauf, landab. Und noch sind wir mit den Spektakeln nicht am Ende, der September verspricht mancherlei, vom gegenwärtigen Internationalen Theaterfestival in Landshut bis zum Münchner Oktoberfest.

In Bayreuth allerdings, der Festspielstadt par excellence, hat Brunhilde schon Anfang vergangener Woche für diesmal einen Schlußstrich gezogen, den Brand, in Walhalls prangende Burg auf dem grünen Hügel geworfen und das Städtchen damit in die Normalität entlassen. Aber wann ist Bayreuth überhaupt normal? Nennt es sich nicht mit Fug und Recht auch in den elf festspiellosen Monaten des Jahres Festspielstadt Verschwindet etwa der Verkehrshinweis auf das Festspielhaus neben jenem auf das Nervenkrankenhaus?

Natürlich nicht. Bayreuth hat manche Ähnlichkeit mit Bonn, das ja auch an Wochenenden und in den Parlamentsferien Bundeshauptstadt bleibt. Ob mit oder ohne Festspiele und Politik, das unbeteiligte Publikum macht die Szene, ob mit oder ohne Akteure, zu einem Spektakulum. Für die Privilegierten gilt es aber einen Unterschied festzuhalten: So viel der Helden, tapfer, deutsch und weise als Kartenbesitzer zum "Tannhäuser" wallen, sie müssen eine fünfzigprozentige Frauenquote in Wagners Weihetempel ertragen.

So war es wohl schon immer, seit der Meister sich mit Hilfe der Spendierhosen seines königlichen Freundes Ludwig II. ein Theater zur Reproduktion der eigenen Werke baute. Angeregt worden dazu war Wagner durch einen Besuch im prunkvollen barocken Opernhaus der Markgräfin Wilhelmine, Friedrich des Großen Schwester, die durch Heirat nach Bayreuth verschlagen worden war. Aber: "Das Theater diente einer Hofgesellschaft zur Selbstdarstellung und war das Gegenteil eines demokratischen Theaters, das Wagner wollte", vermerkt Knaurs Kulturführer. Demokratisch wurde Wagners Festspielhaus in gewisser Weise tatsächlich. Es gibt auch kein anderes Theater, in dem man so eng und ohne Trennung durch Lehnen zusammengepfercht sitzt.

Doch was tut das alles, wenn vom Balkon des Tempels die Bläser dreimal innerhalb einer Viertelstunde, bevor es drinnen duster wird, das Parsifal-Motiv ertönen lassen. Hort ihr den Ruf? Nun danket Gott, daß ihr berufen, ihn zu hören! Schmerzlich dringt der Ruf nur in die Ohren der Nichtberufenen, nämlich jener zahlreichen Wagnerianer, die schon am Fuße des grünen Hügels, an den Parkplätzen und vor dem Festspielhaus mit bittendem Blick und einem Schild "Karte gesucht" in Abendkleid und Smoking ihre Version von Wagnerschem Erlösungsglauben kundtun.

Wie glücklich muß, genau vor hundert Jahren, der unbekannt gebliebene Glückspilz gewesen sein, der durch Theodor Fontane mitempfinden durfte: Höchsten Heiles Wunder: Erlösung dem Erloser!