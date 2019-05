Der gestohlene Poet

Seit es Museen gibt und für die Öffentlichkeit zugängliche Kunstsammlungen, gibt es auch den Vandalismus und den Diebstahl im Museum – nicht identische, aber im Ergebnis nicht ganz unähnliche Gewalttaten. Von Rubens bis van Gogh ist so manches Kunstwerk gestohlen, zerstört, manchmal auch wieder zurückerstattet oder restauriert worden. "Der arme Poet" und "Der Liebesbrief" des Biedermeier-Malers Carl Spitzweg, die jetzt aus dem Schloß Charlottenburg in Berlin gestohlen wurden, sind gewiß nicht der kostbarste Kunstbesitz der Nation oder auch nur der Nationalgalerie, die ihre ganze bedeutende Romantikersammlung in Charlottenburg plaziert hat. Und trotzdem ist man betroffen: Um den in seiner Dachkammer unterm Regenschirm vegetierenden, wahrhaftig und sichtbar armen Poeten, eines der melancholisch friedlichsten Bilder der deutschen Kunst, zu klauen, mimten zwei Brutal-Gauner selber den armen Behinderten, sprangen plötzlich von ihren Rollstühlen, schlugen die Wachen nieder, durchschnitten die Stahlschnüre und entsprangen mit den Bildern in den Schloßpark. Mögen sie so enden, wie der menschenfreundliche Spitzweg es nie hätte malen können und mögen.

Rette sich, wer kann (die Frauen)

"Wußten Sie", schreibt uns Maria-Luise Meyer, "wußten Sie", schreibt uns diese sicherlich liebe Frau, "wußten Sie, daß Goldmanns Auswahl an Taschenbüchern – und Hardcovers – zum Thema ‚Frau‘ so groß ist?" Nein, wußten wir bisher nicht. Doch Frau Meyer vom "Rezensionswesen der Verlage C. Bertelsmann, Blanvalet, Goldmann, Albrecht Knaus, Siedler" hilft uns gern auf die Sprünge: "Frauen haben in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr Selbstvertrauen gewonnen und sind jetzt bereit, über ihr Verhältnis zum Mann, ihre bisher unterdrückten Gefühle und ihr sexuelles Erleben zu sprechen." Wes Selbstvertrauen so gewaltig, des Mund geht über: Die Bücherliste, die Frau Meyer zum Beleg für ihre starke Theorie beigelegt hat, läßt keinen Wunsch offen. Die "geschlagenen Frauen" gibt’s da, die "Frauen als Geliebte", die "neue Sexualität der Frau", "Mütter und Söhne", "Träume der Frauen", Gedichte von Frauen und schließlich Biographien von Frauen über Frauen. Sarah Kirsch schreibt über Annette von Droste-Hülshoff, Gertrud Fussenegger über Maria Theresia, Tina Turner über Tina Turner und Shirley MacLaine über ihr Leben unter den Elefantinnen. "Frauen, jung, um vierzig und älter, schreiben (selbst)kritische und träumerische Geschichten, Romane und Gedichte. Sie erzählen von sich und ihren Erfahrungen, oder vom Leben Anderer." Wer da nicht lauschen, mitträumen, mitschreiben wollte! Auch und gerade wir als Männer! Wir wüßten auch schon, was: ein (selbstkritisches Buch, ein Romangedicht gewissermaßen, in dem schonungslos von unterdrückten Gefühlen und sexuellem Erleben die Rede sein wird, in dem wir erzählen wollen von uns und unseren Frauen und den Frauen anderer. Auch das Träumen soll nicht zu kurz kommen in unserem mannfraulichen Werk, für das wir schon jetzt Titelschutz anmelden wollen: "Die Frauen – noch nie waren sie so schön/wertvoll/preiswert wie heute."