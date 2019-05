Von Bernd Loppow

Auch Champions gönnen sich einmal eine Erholungspause. Die Deutschen, seit einigen Jahren Weltmeister nicht nur im Export von Gütern und Dienstleistungen, sondern auch im Besuch fremder Länder, fanden im laufenden Jahr nicht richtig Gefallen an dem, was ihnen lange Jahre gut und billig schien. Erstmals seit den Rezessiorisjahren zu Beginn der achtziger Jahre packten weniger Bundesbürger ihre Koffer, um die Ferien außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen.

Eine im August vom Bielefelder Emnid-Institut durchgeführte Repräsentativumfrage brachte es an den Tag: Von Januar bis Juli verreisten vier Prozent weniger Bundesbürger als im Rekordjahr 1988. Die Reisen, bei denen zumindest einmal übernachtet wurde, gingen auf knapp 76 Millionen zurück.

Besonders hart traf es den Juli. Im Haupturlaubsmonat, in dem sonst über 28 Prozent der Deutschen in die Ferien fahren, verreisten 1,6 Millionen Bundesbürger weniger als 1988. "Dieser Rückgang geht voll zu Lasten der Auslandsreisen", stellt das Marktforschungsinstitut fest. Denn während die Reisen im Inland um eine dreiviertel Million zunahmen, ging die Zahl der deutschen Auslandsurlauber um über zwei Millionen zurück.

Zu Beginn des Jahres rechnete kaum jemand damit, daß die Reiselust der Deutschen abnehmen könnte. Auch die Reiseveranstalter erwarteten, daß sich die Wachstumsraten von 1988 (8,4 Prozent) fortsetzen würden. Hans-Jürgen Kaul, Sprecher des drittgrößten Reiseunternehmens der Bundesrepublik, der Kaufhof-Tochter ITS: "In Erwartung weiterer Zuwächse haben wir "alle fröhlich Kapazitäten eingekauft." Doch die Branche verkalkulierte sich gründlich. ITS verkaufte bis Mitte Juli 1,2 Prozent weniger Reisen als im gleichen Vorjahreszeitraum. Nicht nur ITS, fast die gesamte Konkurrenz blieb auf einem Teil ihrer Reisen sitzen.

Auch der Branchenriese TUI erwartet für das laufende Jahr keine höheren Umsätze. Sprecher Jacko Hassenmeier rechnet damit, "daß wir zwei Prozent hinter dem Vorjahresrekord zurückbleiben". Einzig NUR, hinter der TUI zweitgrößter Veranstalter, ist mit dem Reisejahr 1989 äußerst zufrieden. Pressesprecher Gunther Träger prognostiziert "ein sattes Wachstum von sieben Prozent sowohl beim Umsatz als auch bei den Reiseteilnehmern".

Zumindest was die Zahl der verkauften Reisen betrifft, erwartet Otto Schneider, Präsident des Deutschen Reisebüroverbandes, "für 1989 ein ausgeglichenes, vielleicht sogar leicht positives Ergebnis". Das sei aber nur dadurch erreicht worden, daß die Veranstalter ihre Überkapazitäten auf dem sogenannten Last-Minute-Markt verramscht hätten.