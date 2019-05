Inhalt Seite 1 — Ein Wonnemonat für die Aktienexperten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Reiuhold Rombach

Der große Gewinner der vergangenen vier Wochen ist die DG Bank. In den zurückliegenden Monaten wegen der Dauerverluste oft genug gescholten, wartete sie nun mit einer respektablen Leistung auf. Die Mannschaft um Hans-Joachim Stemann besserte im zurückliegenden Monat ihr Depot um knapp 20 000 Mark auf III 190 Mark auf und verließ damit endlich die Verlustzone.

In der Anlagepolitik der Bank scheint sich ein struktureller Wandel zu vollziehen. Weg von Übernahmekandidaten, hin zu erstklassigen Standardtiteln, ist jetzt die Devise des Geschäftsführers der DG Capital Management. Fast die Hälfte des Geldes investierte Stemann in den schweizerischen Qualitätstitel Hoffmann-LaRoche. Der drittgrößte schweizerische Chemiekonzern gab dieser Tage bekannt, daß der Umsatz im ersten Halbjahr um 24 Prozent stieg und die Geschäftsleitung für das Gesamtjahr mit einer "beträchtlichen Steigerung des Konzerngewinns" rechne. Erste Schätzungen sprechen von einem Gewinn von 800 Millionen Schweizer Franken bei einem Gesamtumsatz von zehn Milliarden Schweizer Franken – ganz ohne Zweifel stolze Erfolgszahlen.

Aber es sind nicht allein die guten Ertragsaussichten, die dem Titel Phantasie verleihen. Die Roche-Chemiker basteln offenbar mit guten Erfolgsaussichten an einem neuen Aids-Wirkstoff mit der Bezeichnung "DDC", dessen Wirkungsmechanismus im wesentlichen dem des "AZT" entspricht. Das AZT ist die Hauptsubstanz des Konkurrenzpräparates Retrovir von Wellcome, einem britischen Pharmakonzern, der mit diesem Mittel am Markt eine Monopolstellung innehat. Das DDC-Medikament soll besser verträglich sein, in etwa zwölf Monaten eingeführt werden und damit Wellcomes Vormachtstellung brechen.

Für die DG-Bank-Experten sind das genug Gründe, Hoffmann-LaRoche als attraktiv einzustufen, zumal der Titel durch kürzlich abgeschlossene Kapitalmaßnahmen auch optisch deutlich billiger wurde. Stemann entschied sich aber nicht für den Kauf der Aktie, sondern wegen der überdurchschnittlichen Kurschancen für den Optionsschein Roche A. Immerhin sind knapp drei Viertel aller Werte im DG-Bank-Depot Optionsscheine, das spricht für eine aggressive und risikofreudige Anlagestrategie. Denn sollten die Aktienkurse fallen, dann sinken aufgrund der Hebelwirkung die Kurse der Optionsscheine weitaus stärker als die der Aktien.

Nicht minder spekulativ orientiert ist das Wertpapierdepot bei der Frankfurter Sparkasse. Die beiden erst im Laufe des vergangenen Monats gekauften Optionsscheine von Bayer und AVA machen gut vierzig Prozent des gesamten Depotbestandes aus. Der Rest wird durch die Übernahmekandidaten Westfälische Zellstoff sowie Hutter & Schrantz abgedeckt.

Beim österreichischen Unternehmen Hutter & Schrantz, einem Hersteller von technischen Geweben, Papiersiebmaschinen und Filterelementen, sieht Wertpapierchef Bernhard Kluge die – Anfang des Monats gegen Conti-Gummi ausgetauschte – Aktie "eingebettet in das Umfeld einer stark haussierenden Börse" und fundamental gut abgesichert, da die Gewinnaussichten für die österreichischen börsennotierten Gesellschaften hervorragend seien. Bei Hutter & Schrantz sei von einer "weiterhin überdurchschnittlichen Gewinnentwicklung" auszugehen, und dies dürfe sich in steigenden Kursen niederschlagen.