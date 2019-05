Auch die im Verborgenen sieht man nicht. Nur ihre Werke folgen ihnen nach – selbst wenn die flüchtig sind wie eine Kunst-Performance auf dem Bildschirm. Einige der wichtigsten solcher Ereignisse verdanken wir Manfred Gräter.

Eine "abgeknickte" Karriere: 1928 in Ulm geboren, neben dem humanistischen Gymnasium Musikstudium, Privatlehrer- und Konzert-Examen auf dem Klavier, mit neunzehn Jahren Domorganist am Ulmer Münster. 1950 ein "zweites Standbein": Studium der Musikwissenschaft, Musikkritiker an der Schwäbischen Donauzeitung, Autor eines lehrreichen und nützlichen "Konzertführers Neue Musik" (S. Fischer). 1955 das "andere" Medium: Heinrich Strobel, Musikchef des Südwestfunks und Pfadfinder für die Zeitgenössische Musik in Nachkriegsdeutschland, holte sich Manfred Gräter als Redakteur für Kammermusik; 1958 mußte er ihn an den Westdeutschen Rundfunk, Abteilung Oper und Sinfonie, abgeben.

Wenn – und niemand wußte stets ganz sicher, ob nicht wieder in Manfred Gräters skurrilen Erinnerungen, Ankündigungen, Einladungen, Programmnotizen oder Essays (für die ZEIT schrieb er einmal über das "Diaghilew-Syndrom" ein "Protokoll einer öffentlichen Anhörung vor dem Untersuchungsausschuß zur Kontrolle mäzenatischer Umtriebe vor allem in den audiovisuellen Medien") seine so trocken wie geistreich verhohnepipelnde satirische Begabung mit ihm durchgegangen war – wenn es also stimmt, ist es kennzeichnend: Anläßlich einer dieser bösen zwerchfellerschütternden Improvisationen, 1965 ausgerechnet im karnevalistisch infizierten Funkhaus, fand der Fernsehdirektor Werner Höfer seinen neuen Leiter der "Musikabteilung" des WDR-Fernsehens.

Was im vergangenen Vierteljahrhundert in dieser Redaktion entstand, genauer: entstehen konnte, ist einerseits symptomatisch für Aufstieg wie Niedergang der Fernseh-Kultur. Nennen wir als ein Beispiel den Musikredakteur Klaus Lindemann: Dessen Versuche einer mediengerechten Umsetzung von Musik, also nicht nur der partiturgerechten Abbildung von Musikern und Dirigenten, sondern der autonomen künstlerischen Bildgestaltung im Sinne der Musik, konnten Bilderfeuerwerke liefern, die mit den Klängen korrespondierten, etwa zu einem audiovisuellen Portrait des Kölner Sinfonie-Orchesters. Oder Petr Weigl: Dessen Fernseh-Inszenierung von Benjamin Brittens "The Turn of the Screw" begnügte sich nicht mit der Abfilmung einer Bühnen- oder Studio-Oper, sondern setzte mediengerecht neue Bild-Visionen und -Montagen ein. Verquer-hintergründige Kagel-Produktionen, Phantasmagorien von Montes-Baquer oder Christopher Nupens meditatives Bild-Theater und seine Einblicke in die Denkkategorien von Künstlern: Als dies alles möglich war, hatte der Bazillus "Einschaltquote" das Funkhaus noch nicht befallen, konnte Manfred Gräter die nicht gerade geringen Geldmittel kreativ nutzen – freilich elitär, eben. Aber wie dann seine Redaktion organisatorisch von einer Abteilung in die andere weiter- und weggeschubst wurde, so entzog man ihm nach und nach den Boden, auf dem Experimente stehen können. Und er war schon einer der letzten, die diesen Boden noch zu verteidigen bereit und in der Lage waren. Was da alles am dürren Holze geschieht...

Andererseits konnte, wer den Weg fand in Manfred Gräters Räume am Ende einer labyrinthischen Zimmerflucht, registrieren, mit welch geringem innerbetrieblichen wie repräsentativen Aufwand Fernsehen für höchste Ansprüche auch machbar ist: eines der kleinsten Teams, eine sorgfältig und nur auf Qualität bedachte Auswahl von Autoren, eine die ständige Formen-Innovation bedingende Programm-Politik.

Die Liste der Künstler, die durch Manfred Gräters Initiativen erstmals im Deutschen Fernsehen auftraten, ist bereits selber Musik: Martha Argerich, Daniel Barenboim, Arturo Benedetti-Michelangeli, Maurice Béjart, Salvador Dalí, Gidon Kremer, Hans van Manen, John Neumeier, Murray Perahia, Itzhak Perlman, Maurizio Pollini, Pinchas Zukerman. Hans-Jürgen von Bose verdankt Manfred Gräter (und damit dem WDR) den Kompositionsauftrag für seine Oper "Die Leiden des jungen Werthers" – und Hans Werner Henze weiß besser als alle anderen, mit wie vielen Aufzeichnungen, Portraits und Sendehonoraren ihm Manfred Gräter die Planung und Durchführung seines "Cantiere Internazionale d’Arte" im toscanischen Montepulciano ermöglichte.

Manfred Gräter war kein Fernseh-Star: Er ließ andere dazu werden. Er drehte nie Filme: Er wachte darüber, daß seine Mitarbeiter sich einen Prix Italia, einen Emmy oder Gold Mask Award oder den Adolf-Grimme-Preis holten. Er ließ nicht für die Quantität Zuschauer produzieren: Die Sendungen aus seiner Redaktion definierten und verteidigten jene Qualitätsgrenze, die der Kunst auch oder gerade in einem ansonsten eher kunstfeindlichen Medium zusteht. Bestimmten sein ethischer und sein ästhetischer Anspruch, seine Wachheit für neue Formen und sein Spürsinn für neue Talente stärker die Denk- und Verhaltensweisen in den Führungsetagen unserer öffentlich-rechtlichen Anstalten: Wir könnten schon ein anderes, ein besseres Fernsehen haben.