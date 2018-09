Die neuen Helden sind die Raucher. Als arme Süchtige gebrandmarkt und sozial geächtet, fristen sie ihr dunstiges Leben. Sogar die Lufthansa will jetzt Nichtraucherflüge einführen. Lange haben die Raucher geduldig alle Anfeindungen ihrer fitneßgestählten Umwelt ertragen, jetzt proben sie den Aufstand, fordern das Ende ihres Martyriums. Die „Erste Raucher Lobby (ERL)“ kämpft für die Klasse der Entrechteten. Ihre Mitglieder, über 3400 bundesdeutsche Nikotinfreunde, werben für mehr Toleranz. Sie haben für Leidensgenossen und nichtrauchende Peiniger einen heißen Draht eingerichtet und geben Sympathisanten-Briefe heraus.

Die Zeit drängt, denn mit dem Binnenmarkt 1993 könnte ihnen die Luft ausgehen: In Belgien ist das Rauchen in der Öffentlichkeit bereits bei Strafe verboten. Die Lobbyisten befürchten, daß bald ganz Europa zur Nichtraucherzone deklariert wird. Die mutigen Nikotinfreunde in der ERL wollen sich dagegen wehren. Doch nun weht ihnen ein eiskalter Rauch ins Gesicht: ausgerechnet von der Zigarettenindustrie werden sie verspottet. Die sieht die Raucher nur ungern als Kämpfer, die Unruhe in der Heimat stiften. Sie schickt sie lieber als Cowboys in die Prärie. rz