Von Erich Hackl

Die "Tragikomödie von Calisto und Melibea" ist in mehrfacher Hinsicht ein rätselhafter, alle Ein- und Zuordnungen sprengender Höhepunkt der spanischen Literatur. Sie ist 1499 erstmals in einer unbetitelten Urausgabe erschienen. Zugeschrieben wird sie einem Studenten der Jurisprudenz, der sich im vorangestellten Akrostichon als Fernando de Rojas aus Puebla de Montalban, einer Ortschaft nahe Toledo, zu erkennen gibt, von dem aber die Nachwelt kaum mehr als den Namen kennt. Und Rojas selbst sieht sich nur als Koautor, der den vorgefundenen ersten Akt eines anonym gebliebenen Verfassers fort- und zu Ende schreibt. Dann ist da noch der Korrektor der vollständigen, 1502 in Sevilla gedruckten Ausgabe, Alfonso de Proaza, der im Anhang erklärt, "auf welche Weise man diese Tragikomödie lesen sollte", und den manche Philologen auch als Verantwortlichen für den letzten Akt ansehen, in dem das wilde, ungezähmte, der gesellschaftlichen Moral zuwiderlaufende Drama in der Totenklage von Melibeas Vater gebändigt wird.

Drama? Nein, dieses Werk, das im Originaltitel eine tragische Liebesbeziehung in den Mittelpunkt zu stellen verspricht, aber weit darüber hinausgeht, entzieht sich jeder formalen Einordnung; als Lesedrama oder "Handlung in Prosa" (Lope de Vega) steht es nicht zwischen, sondern jenseits der üblichen Gattungen. Spanische Literaturgeschichten führen es gelegentlich als Roman, den ersten, der dem Land erwachsen ist, aber seit langem wird es, den herkömmlichen Bühnenrahmen sprengend, in und außerhalb Spaniens auf dem Theater gespielt, in Bearbeitungen (etwa von Cela, Sastre, Torrente Ballester), die so unterschiedlich sind wie die Diskussionen, die sich an ihm entzünden.

Die Handlung? Lassen wir sie uns vom Autor erzählen: "Calisto war von edler Abkunft, hellem Geist, gewinnender Erscheinung und guter Erziehung, begabt mit vielen Vorzügen und mäßigem Vermögen. Er geriet in den Bann der Liebe zu Melibea, einer jungen, überaus großherzigen Dame und hocherlauchtem Geblüt, die in herrschaftlichem Wohlstand lebte und als einzige Erbin von ihrem Vater Pleberio und ihrer Mutter Alisa sehr geliebt wurde. Und als Calisto – unter Beihilfe Celestinas, einer verderbten und hinterlistigen Frau, samt zweier Diener des vernarrten Calisto, die von dem bösen Weib betrogen und mit dem Köder der Habsucht und Sinnenlust zur Untreue verleitet wurden – Melibeas keusche Vorsätze überwand, nahmen die Verliebten mitsamt denen, die ihnen behilflich waren, ein bitteres und schreckliches Ende. Um dies in die Wege zu leiten, sorgte das feindselige Geschick für den geeigneten Ausgangspunkt, für jenen Ort, an dem Calisto der begehrten Melibea begegnen sollte."

Diese Zusammenfassung ist gleichwohl irreführend. Nicht die beiden Liebenden stehen im Mittelpunkt des Geschehens – Calistos Leidenschaft scheint dem Autor vor allem geholfen zu haben, die Geschichte in Gang zu bringen –, sondern die Kupplerin Celestina, Huren und Dienstboten. Sie versuchen, aus Calistos amouröser Raserei Kapital zu schlagen – und gehen daran, an ihrem Unvermögen, zu einer gerechten Aufteilung des Liebeslohnes zu kommen, auch zugrunde.

Bloß: Der Hinweis auf die schrecklichen Folgen solchen Tuns ist Rojas’ Sache nicht. Ebensowenig kümmert ihn im Grunde das tragische Ende der beiden Liebenden, das etwas mühsam konstruiert wirkt, mehr mit Blick auf die stets wachsame Inquisition geschrieben als zur Belehrung und Läuterung möglicher Leser. Jedenfalls haben Pármeno und Sempronio, die beiden Burschen Calistos, die mit Celestina gemeinsame Sache machen, mit den blind ergebenen Dienstboten des Mittelalters nichts mehr gemein. Ebensowenig ähneln sie den zukünftigen Schelmengestalten, die, angesichts der Ausweglosigkeit ihrer Lage, auf eine zynische Sicht der Dinge festgelegt sind, eine Weltsicht, die letztlich die der Opfer ist, die versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

Sie alle, vor allem auch Celestina, die mehr Ähnlichkeiten mit einer Gewerbetreibenden als mit einer Hexe aufweist, reflektieren wortgewaltig und illusionsfrei über den Gang der Welt und über den Zustand einer Gesellschaft, deren Auflösung zu einem Zeitpunkt, der als Spaniens Gipfel gilt (Ende der Reconquista, Gründung eines modernen Staates, "Entdeckung" Amerikas), Rojas mit seinem Werk vorwegnimmt. Keinem Edelmann, keinem Kleriker, ja nicht einmal einem aufrechten Dienstboten, sondern der Hure Areusa legt er diese Kritik an der gesellschaftlichen Hierarchie, deren Starre das spanische Weltreich zerstören wird, in den Mund: "Niedrig ist nur, wer sich für niedrig hält und niedrig benimmt. Die Taten eines Menschen machen seinen Adel aus, nicht die noble Abkunft. Schließlich stammen wir alle von Adam und Eva ab. Ein jeder bemühe sich, auf eigene Faust ein anständiger Kerl zu werden, statt den eigenen Wert von den hochwohlgeborenen Vorfahren beziehen zu wollen."