Obwohl sie es selbst nie laut sagen – die japanischen Automobilhersteller haben allen Anlaß, auf ihre Leistungen stolz zu sein. Sie bauen beste Massenqualität und zogen auch beim Design fast mit den Europäern gleich. Obwohl erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig gestartet, haben Toyota, Nissan, Honda, Mazda & Co auf allen Märkten dieser Welt erfolgreich Fuß gefaßt. Große europäische Produzenten wie Fiat und Peugeot beispielsweise können das nicht von sich behaupten.

Eigene Montagewerke in den USA und nun ebenfalls, zum Teil noch im Planungsstadium, in Europa machen die Japaner nicht nur unempfindlich gegen die früher so gefürchteten Dollarschwankungen. Durch sie verlieren selbst Handelsbarrieren, wie sie vermutlich auch nach 1992 in der EG gegen japanische Autoimporte bestehen werden, ihre Schrecken.

Doch die eigentliche Stärke der Japaner, das untermauert jetzt wieder einmal eine Studie des weltgrößten Automobilherstellers General Motors, liegt in dem enormen Tempo, mit dem sie neue Autos entwickeln. Auf der in dieser Woche beginnenden 53. Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt ist die Fülle der neuen Cabrio- und Coupe-Modelle, die voll im Zeittrend liegen, zu besichtigen. Die deutschen Hersteller, beispielsweise Audi mit seinem bald erscheinenden Cabrio, brauchen dafür doppelt so lange. üth