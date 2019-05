Wenn man genau hinsieht, möchte man verzweifeln. Also schaut man, solange es geht, über vieles hinweg und lenkt die Blicke gezielt nur auf die schönen Seiten des Landes: die großartige Natur, die einmalige Tierwelt, die liebenswürdige Bevölkerung. Solch selektives Sehen hält man ein paar Wochen durch – höchstens. Dann schiebt sich in die ausgesparten Betrachtungszwischenräume die Realität – und die ist zum Verzweifeln: Inflation, steigende Preise, sinkende Realeinkommen, zunehmende Armut auf privater, zunehmende Verschwendung, Veruntreuung, Verschuldung auf staatlicher Seite. Verfall der Infrastruktur (Straßen, Wasserversorgung), der öffentlichen Dienste (Gesundheits- und Bildungswesen), Niedergang privater und öffentlicher Moral (Kriminalität und Korruption).

Warum also verzweifelt keiner außer dem musungu (Europäer), der vor zwei Jahren hierher kam, um Entwicklungshilfe zu leisten, und feststellen muß, daß ungeachtet seiner Hilfe – ja scheinbar aller Hilfe in all den Jahren, seit es sie gibt – alles immer nur schlechter wird? Entwicklung im Rückwärtsgang – und kein Ende abzusehen!

Als unsere tansanischen Nachbarn einzogen, gab es in ihrem Haus, wie auch in unserem, Strom und Wasser. Zuerst fiel der Strom aus (vielleicht aufgrund eines geringfügigen Defekts in den Leitungen), folglich konnte das Wasser nicht mehr vom Boden in den Dachtank gepumpt werden. Ein Feuerwehrauto brachte täglich Wasser und pumpte es hoch. Dann versagte das Rohrsystem, so daß kein Wasser mehr vom Dachtank durch die Leitungen floß. Das Auto der Hafenfeuerwehr (Hauseigentümerin ist die Hafenbehörde) entleert nun seine Wasserladung in Eimer und Bottiche vor dem Haus. Eines Tages wird das Auto kaputt sein und kein Wasser mehr bringen können. Dann gehen die Frauen zum nächsten Wasserloch (einer ausgebuddelten, zerhackten städtischen Wasserleitung am Ende der Straße) und tragen das Wasser auf dem Kopf nach Hause. Wasser braucht man schließlich zum Leben – sauberes Trinkwasser aus der Leitung, eines der großen Ziele der Entwicklungspolitik der achtziger Jahre, braucht man offensichtlich nicht! Deshalb verzweifelt keiner, außer dem besagten musungu-Experten der Entwicklungshilfe, der dieses hehre Ziel formuliert und viel Geld, Mühe und Sachverstand für seine Durchsetzung aufgewendet hat.

Mit den Straßen ist es ähnlich. Solange die eigenen Beine für neunzig Prozent der Bevölkerung das Hauptfortbewegungsmittel bilden, hat sie keinen Anlaß, über schlaglöcherübersäte Straßen zu verzweifeln – und auch keinen, sie zu reparieren oder in Stand zu halten. Sowenig wie die Stromleitungen, die ihnen ein anderes kühnes Entwicklungsprogramm "zur Elektrifizierung des ländlichen Raumes im Rahmen der Grundbedürfnissicherung" beschert hat. Elektrizität gehört hier nicht zu den Grundbedürfnissen.

Was gehört dann dazu? Wer das ernsthaft wissen möchte, braucht nur zu beobachten, wofür die Menschen arbeiten: ein Dach überm Kopf, Nahrung, Kleidung. Die ersten zwei Grundbedürfnisse befriedigen sie seit Jahrhunderten ohne unsere Hilfe, wenn auch das Dach früher aus Gras oder Palmenblättern bestand statt aus Wellblech und die Nahrung aus gesunder Hirse statt aus dem ernährungsphysiologisch minderwertigen Mais. Was die Kleidung angeht, so werden die zweifellos gestiegenen Ansprüche neuerdings recht gut von importierten, kommerziell vermarkteten Altkleiderspenden befriedigt, die reißenden Absatz finden, obwohl man dafür bezahlen muß.

Freilich ist mit einem so bescheidenen, nur für die eigenen Grundbedürfnisse produzierenden Volk im engsten Sinne dieses Ausdrucks "kein Staat zu machen". Der kostet inklusive moderner Armee und standesgemäßer Fahrzeuge für seine Beamten weit mehr, als die Bevölkerung erwirtschaftet. Da wächst zwischen Soll und Haben eine Riesenlücke. Kein Grund zur Verzweiflung, gibt es doch die Entwicklungshilfe. Bei den Führern des Staates und seiner Elite trifft sie endlich auf willige und kundige Abnehmer. Hier paaren sich westliche Konsumgewohnheiten mit afrikanischer Repräsentationslust und bringen Bedürfnisse hervor, die viel Geld verschlingen. Für zügigen Mittelabfluß ist gesorgt. Das Volk hingegen, das lieber zu Fuß geht, statt Straßen zu reparieren, lieber Wasser in Eimern heranschleppt, statt Strom- und Wasserleitungen instand zu halten, ist offensichtlich für den Mittelabfluß kaum zu gebrauchen!

Ohne Mittelabfluß aber keine Fortsetzung der Entwicklungshilfe, und ohne Entwicklungshilfe keine Jobs für diesen musungu und seine Kollegen. So wie es läuft, ist es für Geber wie Nutznießer am besten. Im Land, das unter die fünfzehn ärmsten der Welt zählt, wird es noch lange so bleiben. Kein Grund zur Verzweiflung!

Ingeborg Neunhauser