Von Wilfried Kratz

Sonntag ist kein Sonntag ohne die Sonntagszeitung. Jedenfalls nicht in Großbritannien. Sieben Verlage versorgen die 56 Millionen Briten mit neun überregionalen Titeln, die eine Auflage von mehr als achtzehn Millionen Exemplaren erreichen. Das entspricht einer Zeitung für drei Einwohner, eine Dichte, die wenige andere Länder haben. Das Leseangebot reicht vom Vulgären bis zum Kultivierten. Auf dem sogenannten Qualitätsmarkt der Sonntagslektüre, den heute drei Blätter mit einer Auflage von fast 2,7 Millionen Exemplaren unter sich aufteilen, wird es in den nächsten Wochen und Monaten zu einem Ringen um Leser kommen. Zwei neue Bewerber stürzen sich ins Gefecht. Der Sunday Correspondent erscheint erstmals am 17. September, der Independent will drei Monate später mit einer Sonntags-Ausgabe kontern. Die existierenden Titel halten gegen: Sie ändern die Aufmachung, erweitern das Angebot und stecken mehr Geld in die Werbung. Verlagschef Nick Shott vom Correspondent: "Das wird ein wilder Auflagenkampf. Es wird sehr aggressiv zugehen."

Der sprichwörtlich puritanisch öde englische Sonntag ist längst nicht mehr so eintönig, wie er einst war. Geblieben ist jedoch die Vorliebe der Briten für die Sonntagslektüre. Die Ausgaben werden immer umfangreicher. Fast jede Zeitung legt heute ein Magazin bei. An den Straßen und in den Läden wächst der sonntägliche Papierturm.

Der Markt hat sich allerdings verändert. Die Auflagen der Boulevardzeitungen, die in den unteren Kategorien zu Skandalblättern und Unterhaltungspostillen verkommen sind, steigen (plus 3,9 Prozent im ersten Halbjahr). Das Qualitätssegment hingegen schrumpft. Alle drei Blätter erlitten Einbußen gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres. Am stärksten der Sunday Telegraph (8,3 Prozent), gefolgt vom Observer (7,4 Prozent) und dem Marktführer Sunday Times (3,2 Prozent).

Liegt das daran, daß die Briten einfach weniger Zeit für die "schweren" Blätter finden, oder sind die Zeitungen schlechter geworden? Die Initiatoren des neuen Correspondent glauben, das Leserreservoir für den stockkonservativen Telegraph trockne aus. Der linksliberale Observer habe Profil und Richtung verloren, und die Times sei als "Murdoch-Blatt" gebrandmarkt, welches zu eindeutig für den Thatcherismus Partei ergreife. Für eine unabhängige Zeitung, "die kein Werkzeug eines Verlegers oder einer politischen Partei ist", sei durchaus Platz auf dem Sonntagsmarkt.

Der Correspondent folgt in der Planung und Finanzierung beinahe sklavisch dem Erfolgsrezept des bahnbrechenden Independent, der vor fast genau drei Jahren als Tageszeitung auf den Markt kam. Drei gestandene Journalisten, ein erfahrener Verlagskaufmann, ein Ökonom und ein Finanzberater finden sich; sie entwickeln ein Konzept und gewinnen ein Finanzhaus, mit dessen Hilfe Aktionäre gewonnen werden, die bereit sind, Geld in das risikoreiche Unterfangen zu investieren.

Mehrere Elemente kommen hier zusammen: Die Initiative von Leuten, die "in ihren besten Jahren" noch etwas Neues beginnen wollen. Der Londoner Finanzmarkt, wo Banken, Versicherungsgesellschaften, Investmentfonds einen Teil ihrer Anlagegelder als sogenanntes Venture Capital – man könnte sagen: Wagniskapital – in den Start neuer Gesellschaften mit höchst ungewisser Zukunft stecken. Schließlich, daß die Kosten für den Eintritt in den Zeitungsmarkt dramatisch gesunken sind, seit es die elektronische Satz- und Übermittlungstechnik gibt und die Gewerkschaften ihren Einfluß verloren haben. Shott hat keinen Zweifel: "Ohne die Wagnisbereitschaft der City und die Revolution in der Technik und in den Arbeitspraktiken wäre nicht möglich gewesen, was wir hier machen."