Ein amerikanischer Firmenaufkäufer schockt die japanische Wirtschaftswelt

Von Helmut Becker

Mitte vergangenen Jahres meldete sich das Finanzministerium in Tokio diskret bei den großen japanischen Wertpapierhäusern mit einer ungewöhnlichen Frage: ob eigentlich japanische Firmen bekannt seien, die von ausländischen Wettbewerbern übernommen werden könnten? Die Antwort der Brokerriesen lautete kurz und höflich: Das Ministerium könne beruhigt sein, denn erstens stünden keine japanischen Unternehmen zum Verkauf, und zweitens, selbst wenn, könnten sich Ausländer angesichts des festen Yen und der aberwitzigen Aktienkurse keinen noch so drittklassigen Vertreter der Japan AG leisten.

Doch die Beamten zeigten sich besorgt. Nicht etwa, weil amtlicherseits ein Ausverkauf von Japans Industrie befürchtet wird, sondern weil in den USA erste Klagen über die massiven Aufkäufe amerikanischer Unternehmen und Immobilien durch die Vertreter des superliquiden Inselreichs laut geworden waren. „Der Mangel an Reziprozität bei internationalen Direktinvestitionen beunruhigt bereits heute den amerikanischen Gesetzgeber“, hatte Joseph Grundfest, Direktionsmitglied der mächtigen amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC, die Japaner wissen lassen, „und der Ärger könnte ebenso gefährliche Ausmaße annehmen wie der Handelskonflikt.“

Japans Kaufrausch im Ausland hat seine Gründe. Der feste Yen, die durch Handelsüberschüsse ins Inselreich gespülte Liquidität, die daheim angesichts extremer Grundstücks- und Aktienpreise kaum rentierlich investiert werden kann, und schließlich die Sorge um amerikanischen Protektionismus haben japanische Investoren in hellen Scharen in die USA aufbrechen lassen. Im Jahre 1988 sicherte sich Japan mit Direktinvestitionen von 15,2 Milliarden Dollar ein gehöriges Stück vom amerikanischen Traum. Solange das japanische Kapital neue Anlagen baut und Arbeitsplätze statt Waren exportiert, „findet bei uns niemand ein Haar in der Suppe“, wie die Washington Post versichert. Doch die liquide Großindustrie des Inselreichs scheut Risiko und Kosten, die unvermeidlich mit dem Bau neuer Fabriken unter eigener Regie verbunden sind. Statt dessen schluckt Japans Topmanagement mit Vorliebe amerikanische Firmen, die bisher dem Wettbewerb aus Fernost widerstanden haben, schließlich aber mürbe geworden sind. Auf derlei Übernahmen schon bestehender Firmen entfielen 1988 mit 11,9 Milliarden Dollar immerhin knapp achtzig Prozent der gesamten japanischen Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten.

Beim ersten Versuch gescheitert

„Es wirkt wie ein Wunder, daß durch die japanischen Firmenaufkäufe in Übersee bisher keine wesentlichen Konflikte entstanden sind“, sorgte sich die japanische Wirtschaftstageszeitung Nihon Keizai Shimbun Anfang des Jahres. Mit gutem Grund, denn die Übernahmen fanden nur einseitig statt. Dafür sorgten der Zusammenhalt der kapitalverflochtenen japanischen Riesenkonglomerate, das abschreckend hohe Aktienkursniveau in Japan und in den letzten Jahren zusätzlich der feste Yen.