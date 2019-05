Von Jürgen Gaulke

Gleich am zweiten Tag, nachdem sie das Weingut Reichsrat von Buhl übernommen hatten, gaben Toyohiro Tokuoka und Yoshinori Ukita einen Grillabend für die Belegschaft. Die pfälzischen Leberknödel mundeten den beiden Japanern nicht. Mit dem getrockneten japanischen Fisch wiederum hatten die sechzehn Beschäftigten auf dem renommierten Weingut nichts im Sinn.

Sie werden sich an die neuen Chefs und deren Kost gewöhnen müssen, denn der Elektronikkonzern Sanyo und ihr deutscher Geschäftsführer Ukita sind unter die Winzer gegangen: Die Sanyo Deutschland Vertriebsgesellschaft pachtete das rund fünfzig Hektar große renommierte Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim an der Weinstraße.

Nebenbei importiert Sanyo schon seit Jahren alkoholische Getränke nach Japan. Das Geschäft dient vor allem dazu, dem hohen Export von Elektronik wenigstens ein wenig Import westlicher Güter entgegenzustellen. Mit dem Gemeinschaftsunternehmen Sanyo Liqueur machen Sanyo und der Geschäftspartner Tokuoka rund 250 Millionen Mark Umsatz im Jahr. Der Grund ihres Engagements in Deidesheim: Sie bekommen den Wein so weitaus billiger, als wenn sie mit japanischer Visitenkarte einkaufen gehen. Buhls Kellermeister Udo Loos: "Da müssen sie immer dreißig Prozent mehr bezahlen."

Die Japaner kommen: Neben Weinbergen gehören ihnen auch schon deutsche Burgen und Schlösser. Der Großkonzern Yamaha ist an der Braunschweiger Klavierfabrik Schimmel mit 24,9 Prozent beteiligt, und Japans größtes Bauunternehmen Kajima baut mit am Frankfurter Messeturm, mit 254 Metern Europas höchstes Bürohaus.

Auf anderen Kontinenten ist die stille Macht aus dem Osten längst allgegenwärtig: In Los Angeles gehören den Japanern angeblich sechzig Prozent der Innenstadt im Wert von vierzehn Milliarden Mark, in New York Werte von sechzehn Milliarden Mark, und sogar auf Hawaii haben sie für elf Milliarden Mark Grundbesitz angehäuft. An der australischen Ostküste gehört Japanern bereits soviel Grund und Boden, daß die australische Regierung im vergangenen Jahr den Verkauf an Japaner verbot. Weltweit haben die Asiaten über 186 Milliarden Dollar investiert.

Hierzulande sind es freilich erst rund 2,3 Milliarden Dollar. Schon 1975 kaufte Sony die Fernseh- und Plattenspieler-Fabrikanten Wega in Stuttgart. Aber seit einiger Zeit haben die Japaner auch einen Sinn fürs typisch Deutsche: Spektakulir war der Kauf der Bonner Staatsgästeherberge Schloß Gymnich für rund 28 Millionen Mark durch den Tokioter Unternehmer Masao Nangaku und seiner Minami-Gruppe. Er will das Schloß für nochmals hundert Millionen Mark zu einem luxuriösen Golf-Hotel mit 200 Suiten ausbauen. Werbespruch: "Wo anders als auf einem Golfplatz können Sie mit einem Geschäftsfreund in Ruhe unter vier Augen reden?" Mitglieder des Golfclubs sollen Unternehmen werden, zu neudeutsch corporate membership genannt.