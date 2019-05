Wer ist George Bushs Lieblingspartner in Europa? Nein, nicht Helmut Kohl, nicht Margaret Thatcher, sondern François Mitterrand. Der amerikanische und der französische Präsident verstehen sich glänzend, telephonieren häufig. Der Franzose nimmt jede Gelegenheit wahr, seinen Washingtoner Freund zu unterstützen.

Vorige Woche blies Bush zum Angriff gegen die lateinamerikanische Drogenmafia. Prompt bot Mitterrand die Entsendung eines Kommandos von "Spezialisten" nach Kolumbien an. Wenn die Vereinigten Staaten mehr und mehr in den Drogen- und Andenstaaten intervenieren, will Frankreich nicht abseits stehen. Mit seiner Offene bekundete der französische Sozialist seinen lateinamerikanischen Freunden, daß es sich bei Bushs Offensive nicht um eine neue Abart des US-Imperialismus handelt.

François Mitterrand und George Bush kennen sich schon lange. Als Mitterrand 1981 an die Macht kam und Ronald Reagan seinen Vizepräsidenten nach Paris entsandte, um die amerikanischen Bedenken gegen eine Regierungsbeteiligung der Kommunisten zu bekräftigen, entledigte sich Bush seines heiklen Auftrags mit viel Fingerspitzengefühl. Dank seiner Vermittlung wurden denn auch die Washingtoner Ängste schnell zerstreut.

Die entscheidende Begegnung zwischen den zwei Männern fand aber acht Jahre später statt, Mitte Mai 1989. Im Beisein Mitterrands, den er als "einen besonderen Freund Amerikas" betont herzlich willkommen hieß, hielt Bush seine erste Grundsatzrede über die Europapolitik: "Wir glauben, daß ein starkes, einiges Europa auch ein starkes Amerika bedeutet." Und weiter: "Die Vereinigten Staaten begrüßen das Emporkommen von Europa als einem Partner in der Führung der Welt."

Das war Musik in Mitterrands Ohren, Le Monde registrierte eine "franko-amerikanische Euphorie". Deutlicher als Kohl – von Thatcher nicht zu sprechen – sieht und sucht Mitterrand die politische Dimension der europäischen Einigung. Der französische und der amerikanische Präsident haben wenig Interesse an einer rein wirtschaftlichen EG.

In seiner Bostoner Rede war Bush für eine engere Zusammenarbeit bei der "Beendigung der Teilung Europas" und im "Management regionaler Spannungen" eingetreten. Der EG-Vorsitzende Mitterrand ist bemüht, beide Postulate in die Praxis umzusetzen. Nicht von ungefähr wurde auf dem Pariser Weltwirtschaftsgipfel die EG mit der nun anlaufenden Nahrungsmittelhilfe an Polen betraut. Nicht von ungefähr gibt Mitterrand lauter Signale, daß auf ihn als weltpolitischen Partner Verlaß sei. Die Geste zur Unterstützung von Bushs Drogenfeldzug, die Pariser Kambodscha-Konferenz waren Zeichen, daß Frankreich im "Management regionaler Spannungen" kräftig mitarbeiten will, ebenso die Entsendung französischer Kriegsschiffe vor die libanesische Küste: Bereits im Februar hatten die französische und die amerikanische Marine gemeinsam die Evakuierung westlicher Staatsbürger aus dem Libanon oder Libyen geprobt.

Trotz der spitzen Untertöne, die seit jeher zum französisch-amerikanischen Ritual gehören, überwiegt die Interessenkongruenz: Frankreich und die Vereinigten Staaten wollen nur mit Vorsicht abrüsten, beide schätzen die Reformfähigkeit der Sowjetunion eher als gering ein, beide erfahren die Übermacht der deutschen Exportwirtschaft.

Beim Weltwirtschaftsgipfel in Paris verstand es Bush, seinen Gastgeber mit vielerlei Gesten der Freundschaft und Hochachtung, für welche die Franzosen besonders empfänglich sind, zu erfreuen. Zu Helmut Kohl hat die Bush-Administration seit der Nato-Krise im Frühjahr kein uneingeschränktes Vertrauen mehr. Mit Thatcher läßt sich über die politische Dimension Europas nicht reden. Ohnehin haben der Deutsche und die Britin innenpolitische Schwierigkeiten. Mitterrand aber sitzt für die nächsten sechs Jahre fest im Sattel. Der amerikanische hat auf den französischen Präsidenten gesetzt. Ro. W.