Nur wenn Bonn die Verkehrspolitik ändert, hat die umweltfreundliche Bahn eine Chance

Von Gunhild Lütge

Die kühnen Pläne sollen im Jahre 2015 Wirklichkeit sein. Rennzüge werden mit 300 Stundenkilometern und mehr quer durch Europa rasen und die Metropolen enger zusammenrücken lassen. "Frühstück in London, Mittagessen in Paris und Abendessen in Barcelona. In Zukunft wird es für einen Europäer nichts Besonderes sein, drei Mahlzeiten in drei verschiedenen Ländern einzunehmen, wobei er nicht mit verspäteten Flügen rechnen muß", schwärmte jüngst das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek in einer Titelgeschichte. Voller Bewunderung kommentierten die Rechercheure das Vorhaben so: "Europa steht kurz vor einer Revolutionierung des Transportwesens." Sie sei so umwälzend wie das Düsenflugzeug in der zivilen Luftfahrt Anfang der fünfziger Jahre.

Beschlossen wurde das alles im Januar dieses Jahres. Die Gruppe der zwölf EG-Bahnen sowie Österreich und die Schweiz kamen überein, ein 30 000 Kilometer langes Eisenbahnnetz für die schnellen Superzüge aus- und neuzubauen. Gemessen an diesen gigantischen Plänen und der zentralen Rolle der Deutschen Bundesbahn dabei, ist das Image des Staatsbetriebes hierzulande erstaunlich schlecht. Mit Milliarden-Defiziten jährlich – 1988 waren es knapp vier Milliarden Mark – gilt die Bahn als der Verlustbringer der Nation. Dazu ist sie noch mit fast 43 Milliarden Mark verschuldet. König Ernst August von Hannover lehnte seinerzeit die Eisenbahn ab, weil er nicht wollte, "daß jeder Schuster und Schneider so schnell reisen kann wie ich". Heute wird die Bahn fast ausschließlich als Transportmittel der fünf A betrachtet: Arme, Alte, Arbeitslose, Ausländer und Auszubildende.

Das schlechte Erscheinungsbild ist das Ergebnis einer stets autofreundlichen Verkehrspolitik. Sie hat das sichere und umweltfreundliche Transportmittel Bahn ins Abseits gedrängt. Die Investitionen der fünfziger, sechziger und siebziger Jahre flössen ausschließlich in die Infrastruktur für den Autoverkehr. Rund 145 000 Kilometer Straßenausbau, davon 6230 Kilometer Autobahnen, stehen in dieser Zeit nur 150 Kilometer an Neubaustrecken für die Eisenbahn und 240 Kilometer für die S-Bahn gegenüber. Und auch nach dem derzeit noch geltenden Bundesverkehrswegeplan 1985, er legt die Investitionen für die nächsten zehn Jahre fest, bekommt die Bahn nur 35 Milliarden Mark. Die Fernstraßen wurden dort mit 50 Milliarden Mark wieder viel großzügiger bedacht. Diese sträfliche Vernachlässigung fordert ihren Preis. "Wir mußten bisher mit einer Infrastruktur wettbewerbsfähig sein, die sich seit hundert Jahren nicht wesentlich verändert", beschreibt Reiner Gohlke, der Bahn-Chef, die Situation.

Das Resultat ist für die Bahn und die Umwelt verheerend. Obwohl sich in den vergangenen zwanzig Jahren der Personenverkehr fast verdoppelt hat, befördert sie heute kaum mehr Menschen als 1968. Die meisten wanderten auf die Straße ab. Noch fataler für die Umwelt wirkte sich aus, daß auch der Güterverkehr auf der Schiene stagnierte. Lastwagen transportieren hingegen dreimal soviel wie vor zwanzig Jahren. Die Folgen sind verstopfte Straßen, Städte und ein dichter Himmel (siehe ZEIT Nr. 38). Das Auto ist als Umweltfeind, die Bahn als Umweltfreund längst erkannt (siehe Graphiken). Ob sie indes den Verkehrskollaps verhindern kann, hängt jetzt ganz entscheidend davon ab, ob die Bundesregierung endlich die Weichen neu stellt.

Bisher machten in Bonn vorwiegend die Kostenrechner des Finanzministers Verkehrspolitik. Gefeilscht wird auch heute noch um jeden Pfennig, wenn es um die Bahn geht. Um die Finanzen auf Dauer zu sanieren und aus dem staatlichen Betrieb ein wirtschaftliches Unternehmen zu machen, verordnete das Bahn-Management Anfang der achtziger Jahre eine drastische Schrumpfkur.