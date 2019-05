Die Sanierung verseuchter Gebäude wird viel teurer als geplant

Von Florian Hassel

Seine letzte Spielzeit hat sich Kölns scheidender Schauspielintendant Klaus Pierwoß sicher anders vorgestellt. Anstatt mit großen Inszenierungen eindrucksvoll vom Kölner Publikum Abschied zu nehmen, muß Pierwoß kleine Brötchen backen. Eine Woche vor Weihnachten vorigen Jahres wurde das Schauspielhaus wegen Asbestverseuchung geschlossen. Nach einem Dreivierteljahr ist die Sanierung gerade erst richtig in Gang gekommen, und vor April 1990 wird sie nicht abgeschlossen sein. Eine Ersatzspielstätte ist nicht in Sicht. Pierwoß fühlt sich von Kölns Stadtverwaltung und Politikern im Stich gelassen. Schweren Herzens kündigte er allen Stammkunden zur neuen Saison ihre Abonnements – Theaterfreunde müssen sich in der kommenden Spielzeit mit einem Schrumpfprogramm zufriedengeben.

Asbest sorgt überall für Zündstoff. In Köln ist das Schauspielhaus längst nicht das einzige asbestbelastete Gebäude. Allein die Sanierung von fünf Gesamtschulen kostet die Domstadt achtzig Millionen Mark – da liegt das Schauspielhaus mit zwanzig Millionen nur knapp über dem Durchschnitt.

Und dies ist nur die erste Etappe der Sanierung. In den kommenden drei Jahren will Köln alle anderen städtischen Gebäude auf Asbest untersuchen – es sind weit mehr als tausend. "Wir haben den Aufwand an Zeit und Geld zunächst erheblich unterschätzt", sagt Baudezernent Gerhard Lohmann.

Eine Prognose über die Gesamtkosten unterläßt Lohmann lieber ganz, denn seine Schätzungen für die aktuellen Sanierungsprojekte hat er in letzter Zeit schon mehrfach korrigieren müssen. Rechnete der Baudezernent anfangs mit sechzig Millionen, so ist er nun schon bei mehr als hundert Millionen Mark angelangt. Mit dieser Erfahrung befindet sich Lohmann in bester Gesellschaft. In Berlin werden allein die Kosten für die Sanierung von fünfzehn asbestbelasteten Schulen mittlerweile auf rund 1,5 Milliarden Mark geschätzt – zu Beginn hatte man noch nicht einmal die Hälfte kalkuliert. "Dazu kommen über 300 Millionen für mobile Schuldörfer, in denen die Schüler während der Sanierung unterrichtet werden", sagt Klaus Wende, Leiter der Arbeitsgruppe Asbestsanierung beim Berliner Bausenator. Auf weitere 800 Millionen Mark wird der Sanierungsaufwand für andere städtische. Gebäude geschätzt.

Auch die Berliner stehen erst am Anfang – von den weit mehr als 3500 städtischen Gebäuden sind, bisher nur knapp 400 untersucht worden. Überdies hat man sich bisher auf die Sanierung von Gebäuden konzentriert, in denen schwach gebundener Spritzasbest verarbeitet wurde: Denn von dieser Asbestsorte geht die größte Gefahr aus. Stärker gebundener Asbest, wie er in Asbestzementplatten oder Fensterbänken steckt, ist in diese Rechnung noch gar nicht miteinbezogen. Die Alternative Liste schätzt die Kosten für einen Austausch aller unverkleideten Asbestzementplatten an öffentlichen Gebäuden vorsichtig auf 600 Millionen Mark.