Nicht überall werden die DDR-Flüchtlinge mit offenen Armen erwartet. Bei Herzliebs wurde, um unangenehmen Überraschungen zuvorzukommen, auf Alarmstufe eins geschaltet. In Zwickau meldete sich nämlich keiner mehr am Telephon, also schien Neffe Rudi nebst Anhang anzurollen.

"Es sind deine Verwandten", wirft Frau Herzlieb dem Gatten vor, als sei es allein seine Schuld, daß sie das Haus in eine kleine Festung (mit ständiger Wachablösung) verwandeln mußten. Aus Angst vor Anrufen aus Budapest oder Wien haben sie über sich eine totale Telephonsperre verhängt.

Klingelt es am Gartentor muß Herzlieb-Junior durch die Gardinen in den Vorgarten spähen. Wenn es nur die Post ist, gibt er ein Entwarnungssignal. Nur Teenager Chris mault, weil ihr Telephonkontakt mit boyfriend Jim auf unbestimmte Zeit unterbrochen ist. "Erst wenn die Ungarn ihre Grenzen doch wieder zumachen, können wir alles wieder aufmachen", vertröstet sie ihr Daddy.

Wäre es nach Mami gegangen, säße Familie Herzlieb jetzt nicht in der Falle, sondern am Strand von Florida; diese Probleme wären ihnen erspart geblieben. "Und das schlechte Gewissen auch", stimmt der Gatte zu.

Das schlechte Gewissen überläßt Mami allerdings der DDR-Führung, "die uns das alles eingebrockt hat". Sie ist durchaus für die Wiedervereinigung, "aber nicht in meiner Küche". Von den Abwehrmaßnahmen hält sie wenig. "Wer so viele Grenzen passiert hat, der findet auch ein Schlupfloch in unserer Gartenmauer."

Aber was dann? Dann heißt es gute Miene zum bösen Spiel machen und sie mit einem Drink im Freien Westen herzlich willkommen heißen! Was aber, wenn sie das zu wörtlich nehmen und sich bei Herzliebs festsetzen wie in der Prager Botschaft?

"Es wäre fatal, wenn sie sich einbildeten, in so einem großen Haus sei Platz genug", warnte Vater Herzlieb und schlug vor, sie im äußersten Notfall im Geräteschuppen schlafen zu lassen. "Diese DDRler sind ja erfreulicherweise viel genügsamer als unsere sonstigen Besucher."

Frau Herzliebe hat freilich einen positiven Aspekt entdeckt: "Wenn die wirklich arbeitswillig sind, könnten sie sich doch bei uns nützlich machen: Tante Berta als Haushälterin, Onkel Theo als Chauffeur, Nichte Kriemhild als Küchenhilfe und Neffe Rudi als Gärtner. Gegen Kost und Logis natürlich. Seitdem sind die Herzliebs schon sehr viel beruhigter.