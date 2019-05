Inhalt Seite 1 — Syndikat der Ehrenmänner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Pelinka

Im November werden achtzehn ehemalige und teilweise noch aktive Manager des größten Konzerns Österreichs, der verstaatlichten VOEST-Alpine AG und ihres Tochterbetriebs Noricum, in Linz auf der Anklagebank sitzen. Sie sollen Kanonen in den Iran verschoben haben. Damit wurde – so die Anklageschrift – das österreichische Waffenexportgesetz verletzt. Nach diesen seit 1982 geltenden Vorschriften dürfen Rüstungsgüter nur dann exportiert werden, wenn vier Ministerien dem zustimmen. Das Gesetz verbietet generell den Export dorthin, wo Kriege geführt und Menschenrechte in gravierender Form verletzt werden. Daß in den Jahren 1984 bis 1986 auch die gerade jetzt wieder in der Debatte um einen EG-Beitritt stolz beschworene Neutralität der Republik Österreich verletzt worden ist, wird nur von Zynikern bestritten.

Brenzlig aber könnte die Angelegenheit nicht nur für die Angeklagten werden. Auch österreichische Politiker geraten immer stärker in die Defensive. So wurden drei ehemalige führende Politiker der Sozialdemokraten, Ex-Bundeskanzler Fred Sinowatz, Ex-Außenminister Leopold Gratz und Ex-Innenminister Karl Blecha Mitte August vom Untersuchungsrichter verhört. Öffentlich wurde der Verdacht geäußert, sie hätten bewußt die Verletzung der Waffenexportgesetze in Kauf genommen, um Arbeitsplätze in den krisengeschüttelten verstaatlichten Unternehmen zu retten. Zumindest aber hätten sie Indizien, die auf Verstöße gegen das Waffenexportgesetz hindeuteten, nicht ausreichend überprüft.

Auf der nächsten Parlamentssitzung am 27. September wollen nun die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne erneut einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß in Sachen Noricum beantragen, und auch die mit der SPÖ regierende Österreichische Volkspartei (ÖVP) will diesen Antrag unterstützen. Der Waffenskandal dominiert längst die Innenpolitik. Ein Untersuchungsausschuß geriete unweigerlich in den Wahlkampf für die nächsten Nationalratswahlen, die für den Herbst 1990 terminiert sind. Doch nicht nur die Sozialdemokraten sind in den Skandal verstrickt. Mit Ausnahme der Grünen sind alle Parlamentsparteien in den Waffenhandel involviert: die SPÖ als bestimmende Kraft der von 1983 bis 1986 regierenden "Kleinen Koalition", die rechtsliberale FPÖ als ihr damaliger Juniorpartner, die damals oppositionelle konservative ÖVP durch nun bekannt gemachte deals mit der damaligen Regierung: Einverständnis mit "verkürzten" Antworten auf parlamentarische Anfragen; angeblich volle Einsicht in Akten aus Sitzungen des Außenpolitischen Rates. Wahrscheinlich wurde die ÖVP ohnehin über die Geschäfte informiert oder hatte Kenntnis davon über die ÖVP-Bastionen in den verstaatlichten Unternehmen.

Nach den jetzt vorliegenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen reichen die Verbindungen tatsächlich tief in die politische Society hinein: So hat der ehemalige Botschafter Österreichs in Athen, Herbert Amry, im Juli 1985 insgesamt vier Fernschreiben an Regierungsstellen gesandt, in denen er über die Beschwerde eines beim Kanonenhandel offenbar übergangenen iranischen Zwischenhändlers berichtet. Ebenfalls bereits 1985 sorgte die Illustrierte Basta für Aufsehen. Deren Reporter hatten im jugoslawischen Hafen Kardeljevo in einem angeblich für Libyen bestimmten Waffentransport Gebrauchsanweisungen in Persisch gefunden. Solche Informationen wurden damals kategorisch dementiert. Das Innenministerium hatte nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Januar 1986 zwar eine Exportgenehmigung für Libyen auf Druck der Amerikaner zurückgezogen, aber nicht verhindert, daß noch im Juni des gleichen Jahres eine Lieferung von Kanonen an den Iran abging. Nach dem staatsanwaltschaftlichen Prüfbericht hat es auch noch später eine Reihe teilweise genehmigter, dann wieder zurückgezogener, großteils aber realisierter Noricum-Kanonengeschäfte mit dem Iran gegeben; mit gefälschten Papieren für Brasilien, Argentinien und Thailand.

Das Interesse an einer Aufklärung der dubiosen Machenschaften wird auch durch eine ungewöhnliche Häufung von Todesfällen, die möglicherweise im Zusammenhang mit den verbotenen Waffenexporten stehen, genährt: Botschafter Amry ist kurz nach Abfassung seines vierten Fernschreibens 54jährig in Athen an Herzversagen gestorben. So wie Heribert Apfalter ein Jahr später, der gerade als VOEST-Generaldirektor abgelöst worden war und knapp vor seinem Tod noch einen bislang unbekannten Ausländer an einer Autobahnraststätte getroffen hatte. Der damalige grüne Abgeordnete und "Filmbösewicht" Herbert Fux vermutet nun eine Vergiftung durch das Herzmittel Digitalis und drängt auf eine Obduktion der Leichen. Zusätzlich zerrt er noch einen dritten mysteriösen Todesfall ans Tageslicht. Jenen des ehemaligen Verteidigungsministers "Freiherr" Lütgendorf, der Anfang des Jahrzehnts unter nicht gänzlich geklärten Umständen Selbstmord begangen haben soll.

Mit jenem Lütgendorf, einem der von Bruno Kreisky entdeckten und später gescheiterten bürgerlichen Aushängeschilder seiner sozialdemokratischen Alleinregierungen, begann Mitte der siebziger Jahre auch die Debatte über eine gesetzliche Regelung des österreichischen Waffenexports. Lütgendorf mußte 1977 zurücktreten, nachdem seine Verwicklung in einen geheimen Export von "Jagdgewehren" nach Syrien aufgeflogen war. Damals beschloß das Parlament das Bundesgesetz über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial, in dem alle von der Regierung zu genehmigenden Rüstungsgüter aufgezählt werden.