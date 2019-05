Erosionskraft von Jahrmillionen hat im Südwesten der Vereinigten Staaten Felsformationen hervorgebracht, die an Monumentalität und Vielfalt ihresgleichen suchen. Sie lassen die archaischen Kräfte ahnen, die hier die Landschaft modellierten, und gewähren Einblick in die Geburtsjahre der Erde. Emil Schulthess hat diese überwältigenden Gegenden immer wieder photographiert, nun liegen seine Aufnahmen als Bildband vor: "Landschaft und Urzeit" (Photos von Emil Schulthess, Texte von Sigmund Widmer; Artemis Verlag, München 1989; 148,– DM). Ganz besonders auf den mehrfach herausklappbaren Farbbildseiten bietet sich ein atemberaubendes Panorama aus bizarren Felsendomen und sanften Dünenlandschaften. Der wissenschaftliche Begleittext in Deutsch, Englisch und Französisch erläutert mit viel Sachkenntnis und leicht verständlich die Entstehungsgeschichte dieser außergewöhnlichen Geographie. R.R.