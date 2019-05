Inhalt Seite 1 — Verbotene Früchte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nun muß ich etwas zu meiner Person sagen, damit das Delikt, zu dem ich mich bekennen möchte, um so schwärzer hervortritt", schreibt uns eine brave, wohlerzogene Beamtin zu einem Artikel in der ZEIT Nummer 36, Seite 62 ("Bedienen Sie sich selbst! Beim Einkauf oder Tanken – wir alle sind Hilfskräfte, ehrenhalber"). Noch nie habe sie einen Ladendiebstahl begangen. Immer zahle sie die zehn zuviel erhaltenen Pfennige sofort zurück, und wenn sie in ihrer Behörde "zwischen Hunderte von dienstlichen Kopien mal eine private schiebt", bekomme sie schon ein schlechtes Gewissen. Ein guter Mensch also, eine durch und durch tadellose Frau.

Was hat sie getan? Nun, sie tut es immer wieder. In schöner Regelmäßigkeit und dem durchwärmenden Gefühl der guten Tat. Daß sie ganz ungeniert mit ruhiger Hand klaut, ahnen wir nun schon. "Da ich nicht nervös und unsicher bin – denn ich habe kein schlechtes Gewissen –, falle ich überhaupt nicht auf." Sie ist nicht die einzige. Im Gegenteil befindet sie sich in bester Gesellschaft, wie eine repräsentative Spontanumfrage in unserem Hause ergab.

Die gewissenhafte Frau geht zwei- bis dreimal die Woche einkaufen. Selbstverständlich bevorzugt sie Öko-Läden und den kleinen Kaufmann an der Ecke für ihren täglichen Lebensmittelbedarf, denn sie ist nicht nur Beamtin, sondern auch noch Kommunalpolitikerin mit Herz für umweltbewußte Mittelstandsbetriebe. Aber die Hektik des Tages treibt sie hin und wieder rasch in die Lebensmittelabteilung eines großen Kaufhauses oder in den Supermarkt.

Dort steht sie dann in der Obst- und Gemüse-Abteilung und bedient sich selbst. Sie reißt eine Plastiktüte von der Rolle, packt sechs Birnen hinein und geht zur Waage. Birnen. Das war die Nummer 12, oder war es 21? Sie läuft wieder zurück. Birnen war 16. Sie legt die Birnen auf die Waage, tippt 16 ein und wartet auf das Preisschild, das Sekunden später erscheint, auf der Rückseite mit Klebstoff versehen. Sie drückt das Schild auf die Plastiktüte und – wie weiter?

"Ich werfe jetzt, nachdem ich bereits die Taste bedient habe, noch eine Birne dazu und knote dann erst die Plastiktüte zu. Oder ich stecke erst zwei von den teuren Äpfeln zuunterst in die Tüte und fülle dann mit billigen auf." Blattsalat, Fenchel, Weintrauben. Darf’s etwas mehr sein?

"An dem Tag, an dem man mir zumutete, selbst mein Obst und Gemüse abzupacken (und zwar in umweltbelastende Plastiktüten), zu wiegen und mit einem Preisschild zu versehen, und das alles, um eine Verkäuferin einzusparen, da habe ich mit dem besten Gewissen von der Welt beschlossen, mir einen Anteil für meine Verkäuferinnentätigkeit zu genehmigen." Hier spricht die engagierte Kommunalpolitikerin. "Gemäß Kants kategorischem Imperativ wünsche ich mir geradezu, daß noch viele so handeln wie ich. Dann bekommt nämlich irgendwann die Verkäuferin ihren Arbeitsplatz wieder."

Wer will das Diebstahl nennen? Daran kann co op unmöglich pleite gegangen sein. Doch immerhin haben diese Pfennigbeträge inzwischen die Unternehmerseite alarmiert. "Unsere Kundschaft kann sich die besten Avocado selbst aussuchen. Die Leute dürfen die Waren wieder anfassen", verteidigt ein Hamburger Supermarkt-Geschäftsführer seine "Obst-Boutique". Doch muß er zugeben, daß von "normalem Schwund" nicht mehr die Rede sein könne.