Der Staatssekretär im Bonner Arbeitsministerium, Bernhard Jagoda, ringt immer noch mit sich, ob er sein Regierungsamt verlassen und in den Bundestag zurückkehren soll. Die Gelegenheit dazu ergibt sich, sobald der CDU-Abgeordnete Dieter Weirich, Medienexperte der Union, zum Intendanten der Deutschen Welle gewählt ist. Die Wahl ist am 4. Oktober. Da der aus Hessen stammende Weirich dann aus dem Bundestag ausscheidet, rückt Weirichs Nachfolger auf der Landesliste automatisch nach, und das ist: Bernhard Jagoda. Er hatte 1987 seine Wiederwahl in den Bundestag nicht geschafft. Um nicht auf den Sachverstand des Sozialexperten Jagoda verzichten zu müssen, hatte Arbeitsminister Norbert Blüm ihn zum Staatssekretär gemacht. Die Gesundheitsreform und die noch nicht abgeschlossene Rentenreform sind von Jagoda maßgeblich mitgeschrieben worden.

Die Entscheidung zwischen Parlament und Amt ist für Jagoda nicht einfach. Einerseits ist er durch und durch Parlamentarier, andererseits ist er seinem Minister so loyal verbunden, daß er nicht nur den Abschluß der Rentenreform mitgestalten, sondern auch noch ein Auge auf den Vollzug der Gesundheitsreform werfen möchte. Nicht einmal die Aussicht auf eine Verbesserung seiner materiellen Lage erleichtert Jagoda die Qual der Wahl, weil es solche Verbesserungen gar nicht gibt. Da Jagoda gut sechs Jahre im Bundestag und zuvor weitere zehn im Hessischen Landtag war, hat er die optimal erreichbare Abgeordneten-Rente (6759 Mark im Monat) schon fast sicher. Auch seine künftige Beamten-Pension kann Jagoda kaum noch verbessern. Mit seiner Ernennung zum Staatssekretär hat der ehemalige Obersekretär einen Laufbahnsprung gemacht, der ihn in die höchste Pensionsklasse katapultierte. Die maximale Staatssekretärspension beträgt gegenwärtig 11 250 Mark im Monat. Mehr Geld bekommen nur noch Minister, Kanzler, Bundespräsident und Intendanten. Allerdings: Entscheidet sich Jagoda für den Bundestag, würde er vom Amt des Staatssekretärs ohne Fortzahlung der Bezüge beurlaubt. Statt seines Amtsgehaltes (circa 15 000 Mark) bekäme Jagoda als Abgeordneter inclusive steuerfreier Pauschale nur noch 14 168 Mark.

Sollte sich Jagoda für ein Verbleiben bei Norbert Blüm entscheiden, macht er allerdings einer hessischen Parteifreundin ein schönes Geschenk. Anneliese Augustin, Mitarbeiterin im Arzneimittelinstitut des Bundesgesundheitsamtes in Berlin, wäre die nächste Nachrückerin, die von der CDU-Landesliste Hessen in den Bundestag käme. Anneliese Augustin, die 1984 erstmals in den Bundestag kam, hatte ebenso wie Jagoda bei der Wahl 1987 die Rückkehr ins Parlament verpaßt. Als Trostpflaster erhielt sie damals einen Job beim Berliner Bundesgesundheitsamt, ungeachtet der Ermahnung des hessischen CDU-Vorsitzenden Walter Wallmann, der auf einem Parteitag mal gefordert hatte: „Treten Sie jeder Klüngelwirtschaft entgegen. Wir sind kein Verein zur Sicherung von Ämtern und Mandaten.“ Wenn Anneliese Augustin nun wieder zu einem Mandat kommt, wird sich insbesondere die Pharma-Branche freuen, deren „Fraktion“ dann gestärkt wäre. Anneliese Augustin ist gelernte Apothekerin, ihr Mann ist Inhaber einer Apotheke und zudem auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der Arzneimittelfirma Stada. So könnte sich alles zum Guten fügen. Denn Augustins Job in Berlin, Amtskontakte nach Bonn zu pflegen, ließe sich ja auch wieder als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einen Parteifreund verwenden.

Wolfgang Hoffmann