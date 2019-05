Es lebe der König! schreit die arme Lucile Desmoulins – und wird sogleich verhaftet. Das ist das Ende von Georg Büchners Revolutionsdrama "Dantons Tod".

Das Ende von Klaus Michael Grübers Inszenierung in Nanterre bei Paris ist kein Schrei, sondern ein Lied: "Es ist ein Schnitter, heißt der Tod." Ein deutsches Lied, von der Schauspielerin Cécilia Hornus auf deutsch gesungen.

In Grübers Land regiert kein König, aber auch längst nicht mehr die Revolution – sie ist allen gleichgültig geworden, am meisten ihren Protagonisten. Auf der riesigen Bühne von Eduardo Arroyo und Gilles Aillaud (leer und nachtschwarz wie das Weltall, nur von einigen Lichtbahnen und Lichtinseln illuminiert) gibt es nur noch einen Herrscher, den letzten: den Schnitter, den Bruder, den König Tod. Ihm unterwerfen sich alle, Danton und Desmoulins, Robespierre und St. Just, in wahrhaft brüderlicher Resignation.

Grüber findet hierfür ein geniales Bild: In Robespierres winziger Wohnung (ärmliche Tapeten, trübes Deckenlicht) versammeln sich noch einmal die Helden der Revolution, Danton, St. Just und der Unbestechliche selber. Doch sie sehen nun aus wie alte, endgültig verkrachte Studenten auf ihrer trostlosen Bude. Denn über die Szene regiert, stumm, eine stämmige Matrone, vielleicht Robespierres Mutter, vielleicht die Zimmerwirtin, vielleicht aber auch Frau Marianne, schwer geworden und ergraut.

Sie rollt bedächtig die Wolle auf – und die furchtbaren Herren der Revolution müssen ihr brav dabei helfen, wie die Kinder; Robespierre bei der gelben, Danton bei der roten, St. Just bei der schwarzen Wolle. Eine herzzerreißend komische Privatszene – und ein todtrauriges Gleichnis über Mutter Frankreich und ihre mißratenen Söhne.

In dieser Woche wird Ruth Berghaus ihre Version von "Dantons Tod" am Hamburger Thalia Theater vorführen – danach wollen wir noch einmal (und dann länger) von Grübers Kühnheit und Grübers Schweigsamkeit berichten. Mit "Dantons Tod" in Nanterre jedenfalls hat die deutsche Theatersaison ihren ersten Gipfelpunkt erreicht, weit weg vom deutschen Theater.

Benjamin Henrichs