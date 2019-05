Das Datum des Mordes an Pavlos Bakoyannies war mit Vorbedacht gewählt. Denn am Dienstag stand im griechischen Parlament eine wichtige Entscheidung an: Wird der ehemalige Ministerpräsident Papandreou vor ein Sondergericht gestellt?

Kein Geringerer als Mikis Theodorakis hat über diesen Zusammenhang zwischen Mord und Macht laut nachgedacht. Sein Verdacht, wo die Täter zu suchen seien, klingt plausibler als die vordergründige Erklärung der Terrororganisation "17. November": Bakoyannies sei als ein hemmungsloser Opportunist abgeurteilt worden, der sogar mit dem korrupten Ex-Bankier von Kreta, Jorgos Kouskotas, gemeinsame Sache gemacht habe.

Jenseits aller Vermutung war Bakoyannies die treibende Kraft für einen Pakt mit dem Teufel, der unheiligen Allianz zwischen Konservativen und Kommunisten, jenem historischen Kompromiß auf griechisch. Der 54jährige Journalist und Vater zweier Kinder war mit der ältesten Tochter von Konstantin Mitsotakis, dem Parteivorsitzenden der "Nea Dimokratia" verheiratet. Als Pressesprecher der Konservativen konnte er nach den Wahlen vom Juni auch ins Parlament einziehen. Während der Debatte über Korruption und Politik lagen am Dienstag Rosen auf seinem verwaisten Abgeordnetenpult.

In der derzeit so spannungsgeladenen Atmosphäre Griechenlands wird einem die Erinnerung an diesen Kollegen leicht aus der Hand geschlagen: den stets liebenswürdigen, für jede Frage präsenten, kritischen Zeitgenossen. Er wurde von einer Dynamik beherrscht, die ihn veranlaßte, Machtspiel und Machtkampf nicht nur zu beschreiben und zu kritisieren, sondern auch eigenhändig zu betreiben. Der Journalismus war dabei für ihn nur ein Umweg zur politischen Aktion. Der Preis für diese Leidenschaft war verheerend hoch.

Hans Lechleitner