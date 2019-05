Inhalt Seite 1 — Noch ist Peking nicht verloren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Fritz-Vannahme

Paris, im September

Die "Wiedervereinigung" fand im Hörsaal statt. Chinesische Dissidenten, eben aus Peking geflohen, feierten sie mit Delegierten der taiwanesischen Kuomintang und Abgeordneten der Parteien Hongkongs stürmisch im Amphitheätre Richelieu der Pariser Sorbonne. Ein symbolischer Ort: Hier erregten im Mai ’68 die Pariser Studenten in wilder Debatte sich und die Welt, während über China die Kulturrevolution hinwegfegte, die auch in der französischen Metropole blinde Bewunderer fand. Heute könnte die alte Maxime Pacem summa tenent, (den Frieden haltet am höchsten) auf der fleckigen Decke des angejahrten Hörsaales unschwer der frisch gegründeten Föderation für die Demokratie in China (FDC) als Wahlspruch dienen. Denn diese Exilbewegung will "friedlich, vernünftig und gewaltfrei" für das freie China der Zukunft kämpfen.

Auf knarrenden Holzbänken drängten sich 160 Delegierte zusammen; die meisten Namen stehen auf Pekings Fahndungsliste ganz oben. Doppelt so viele Freunde, Sympathisanten und Beobachter waren gekommen. Dvořáks Sinfonie "Aus der neuen Welt" dröhnte wie eine Prophezeiung aus den Lautsprechern, bevor Chen Yizhi ans Katheder trat. Der ehemalige Berater des geschaßten Parteichefs Zhao Ziyang, einst einflußreicher Leiter des Instituts für Wirtschaftsreformen, eröffnete den Gründungskongreß kaum anders als einen kommunistischen Parteitag, applaudierte den eigenen Worten, grüßte klatschend die ebenfalls applaudierenden Genossen im Saal. Das Wort "Genossen" ist freilich aus den Reden und Manifesten des Pariser Kongresses verschwunden. Am Ende wurden Aufruf und Ermutigung für den gemeinsamen Kampf nurmehr an die "lieben Landsleute und Freunde" gerichtet. Die FDC kennt keine chinesischen Dissidenten, keine Diaspora, keine Parteiungen mehr, sondern nur noch Patrioten. Wird es in den Geschichtsbüchern von diesen drei Tagen in Paris einmal heißen, von hier und heute nahm ein neues, freies China seinen Anfang? Oder wird dieses Ereignis nur als letzter Hauch des Pekinger Frühlings von 1989 vermerkt werden?

In der Vergangenheit hätte ein solcher Schulterschluß zwischen geflohenen Intellektuellen und Industriellen, verfolgten Poeten und Pragmatikern, Apparatschiks und Studenten, Reformkommunisten vom Festland und kapitalistischen Nationalisten aus Taiwan vermutlich das klassische Etikett Volksfront erhalten. Doch in der vergangenen Woche jubelten die Gründungsmitglieder keinem Gast so begeistert zu wie den drei Repräsentanten der Solidarnosc: Diese Solidarität, der Bund polnischer Patrioten ist das erklärte Vorbild der Exilchinesen.

Ihr China, "das China des 21. Jahrhunderts", von dem in weiser Bescheidenheit der erste FDC-Präsident Yan Jiaqi sprach, soll föderalistisch, pluralistisch, demokratisch, marktwirtschaftlich und modern sein. Vor allen Dingen aber patriotisch: Er halte am Hongkong-Abkommen zwischen Chinas Machthabern und der britischen Regierung fest, erklärte Yan Jiaqi gegenüber der ZEIT. Zunächst einmal soll Hongkong wieder chinesisch werden. Die Freiheit des Stadtstaates ist für Yan also erst einmal aufgeschoben. "Aber mit der Verfassung, wie sie Peking für die bisherige Kronkolonie vorsieht, bin ich nicht einverstanden. Die Verfassung muß geändert und China föderalistisch werden." Im Föderalismus fänden dann Hongkong genau wie Taiwan oder Tibet ihren Platz als Bundesstaaten.

Von einer gesamtchinesischen "Schicksalsgemeinschaft" war in Paris oft die Rede. Damit wurde manche Entscheidung hintangestellt, mancher Zwist in dieser Föderation für die Demokratie in China zugedeckt. Wessen Herz für die Kuomintang Taiwans schlägt, ist als Mitglied der FDC durchaus willkommen: Finanzielle Unterstützung der Inselnationalisten aber wünscht die FDC nicht. Als der Delegierte Taipehs zur antikommunistischen Brandrede ansetzte, schnellten die Kontrahenten von der Demokratischen Fortschrittspartei von ihren Bänken hoch und verglichen die Kuomintang-Regierung mit dem Pekinger Regime.