Von Stefan Berkholz

Eine deutsche Schuld zieht sich mit dem Namen Ossietzky durch beide Nachkriegsstaaten. Von Wiedergutmachung war und ist die Rede, Kleinmut und Kaltschnäuzigkeit oft die antreibende Kraft. Das Resultat: verlogene Halbherzigkeit. In Zeiten des Kalten Krieges verlief die Auseinandersetzung nach dem Motto: Haut ihr meinen Ossietzky, hau’ ich euern. Ein friedvoller Idealist und Märtyrer wider Willen, ein radikaler Demokrat, Antifaschist und Pazifist mußte herhalten für die Schaukämpfe von Funktionären.

Jetzt, in den späten achtziger Jahren, wollen die beiden Deutschlands weiser geworden sein – am Werk Ossietzkys jedenfalls. Und nutzen zwei Merkdaten zur Veröffentlichung von allerlei Publizistik. Biographien, Materialsammlungen, Textbände liegen auf den Büchertischen, Anlaß war der fünfzigste Todestag Ossietzkys am 4. Mai 1988 und ist der hundertste Geburtstag am 3. Oktober in diesem Jahr. Und auf einmal stellt man verwundert fest, wie verschwommen die Figur Ossietzky hinter der Maskerade des blütenweißen Helden zu beiden Seiten des Betons ist und, fein getrennt, des Beinahe-Kommunisten dort, des Zuviel-Kommunisten hier. Ein neuer Anfang wird gesucht – jedenfalls meint man das bei der Anzahl der Publikationen.

Originaltexte müssen zunächst her. Ossietzky muß man für sich sprechen lassen, das Werk ist ja noch immer kaum bekannt. Doch es kommen Biographien, mit Schönfärberei und Auslassung hier, erfundenen Quellen und Gerüchten dort. Und die Texte sagen dann wieder meist mehr über die Verfasserin oder den Verfasser als über den, der zu porträtieren ist:

Elke Suhr:

Carl von Ossietzky. Eine Biographie Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1988; 336 S., 39,80 DM