Rein mathematisch ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten die Gerade. Rechnerisch kommen krumme Touren jedoch oft billiger. Der Flug vom heimatlichen: Standort Hamburg nonstop nach Athen ist um 200 Mark teurer als die Variante via Ost-Berlin. "Abenteuerlich", kommentiert der mitreisende Freund, "und so unbequem." Denn der Anreiz zum sparsamen Umweg kann nur für bare Münze genommen werden, wenn unterwegs kein Obolus an die Bundesbahn oder einen Hoteleigner fällig wird.

Anruf genügt. Die Mitfahrzentrale reserviert uns zwei Plätze nach West-Berlin, eine Freundin ein kostenloses Nachtquartier.

Zwei Jungfilmer mit den Gesichtszügen zukünftiger Gewinner des Goldenen Bären transportieren uns für fünfzehn Mark in die Metropole an der Mauer. Der Kofferraum ihres Wagens ist leider voll. Wir teilen den Fond mit drei voluminösen Reisetaschen. Der Freund ist sichtlich bemüht, den ersten Urlaubstag nicht mit einem voreiligen "Siehste" zu verdunkeln. Der Diesel surrt. Es geht voran.

Bis zur Grenze. Einweisung in die Warteschlange auf Spur 10 und die Prozedur deutschdeutscher Visa-Vergabe. Die Frage nach Kindern und Waffen können wir getrost verneinen. Für sie wäre wirklich kein Platz mehr. An den zäh mithaltenden Trabbis vorbei schieben wir uns auf der Transitstrecke gen Osten zum nächsten Grenzposten.

In West-Berlin führen wir unsere Gastgeberin in ein griechisches Restaurant aus, was in der Bilanz des Gesparten mit 120 Mark minus zu Buche schlägt. Diesmal sind selbst in Kreuzberg die Nächte kurz. Am nächsten Morgen um 4 Uhr machen wir uns auf den Weg zum zentralen Omnibusbahnhof am Funkturm. Wie friedlich das andere Ende der Stadt vor sich hin dämmert. Auch uns können zwei Becher heißen Kaffees nicht so recht aus dem Schlaf reißen, als wir gegen 6 Uhr früh im Zubringer zum Ostberliner Flughafen sitzen.

Zu den erschwerenden Details dieser umwegsamen Reise gehört, daß es in der Abfertigungshalle in Schönefeld weder Zeitungen noch Frühstück gibt. Hinter dem Glastresen bewacht eine Frau verschlafen winzige Toastbrot-Dreiecke. Die siebte Paßkontrolle auf dieser Route reduziert das bisher Gesparte um weitere zweimal fünf Mark Flughafengebühr. Der Freund droht, mit leerem Magen einen Grenzvorfall zu provozieren.

Interflug strebt mit aller Kraft zum Start. Unerwarteterweise bleiben die Tragflächen trotz einer bedrohlichen Geräuschkulisse am Rumpf der Maschine haften. Langsam lösen sich die an den Armlehnen festgekrallten Hände. Eine nicht eben elegant gekleidete Stewardeß serviert die Marschverpflegung. Schwamm drüber. Selbst der Freund ist nun gewillt, sich zu entspannen. Haben wir doch, die Ausgaben für den Rückweg bereits mitgerechnet, pro Nase knapp hundert Mark gespart. Nach anderthalbtägiger Odyssee schimmert unter uns Piräus. Zeit ist Geld.

Elisabeth Schönemann