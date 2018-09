Eine Reportage aus dem real existierenden Kapitalismus

Von Ulrich Stock

Die Geschichte des seit sechs Monaten andauernden Bergarbeiterstreiks im US-Bundesstaat Virginia klingt wie ein böses Klischee. Ein mächtiger Konzern macht seinen treuen Arbeitern ihre jahrzehntelang verbrieften Rechte streitig: Krankenversicherung, Altersversorgung, Achtstundentag, den freien Sonntag. Die Arbeiter wehren sich, streiken – nicht für mehr Lohn oder kürzere Arbeitszeit, sondern für den bloßen Erhalt des Erreichten. Der Konzern heuert Ersatzarbeiter an und einen bewaffneten Sicherheitsdienst, der die Streikenden beobachtet, belästigt, verfolgt. Polizei, Presse und Regierung stellen sich auf die Seite des Geldes, die Mehrheit der Presse schweigt oder verbreitet Halbwahrheiten.

Der wunderschöne Südwesten Virginias: Berge und Täler fließen ineinander, von dichtem Grün überwuchert, das hier und da einem Bach Platz macht. Schmale Straßen winden sich um die Hügel, Autofahrer rechnen mit Geröll, das es immerfort auf die Wege zieht.

Castlewood, Clinchco, Coeburn heißen die Städtchen, viele Leute leben verstreut an den Berghängen, in kleinen und großen Häusern, umgeben von Erdschweinen, Schildkröten und Klapperschlangen. Man kennt sich, anders als anderswo in den Vereinigten Staaten. "In der Woche fahren wir gemeinsam in den Schacht", beschreibt es ein Bergmann, "am Wochenende gemeinsam zum Angeln."

Angeln ist wichtig, ist der kulturelle Höhepunkt hier. Die kleinen Lokalzeitungen, die nur wöchentlich erscheinen, wie der Dickenson Star, haben statt eines Feuilletons ein outdoor-Ressort mit Empfehlungen für das Leben draußen in der Natur.

Andy Phillips, achtzig Jahre alt, hat seine Frau June, sechzig, vor fünf Jahren beim Fischen kennengelernt, unten am Fluß. Jetzt leben sie in seinem Haus auf der höchsten Erhebung im Umkreis, dem Hazel Mountain. Der Berg gehörte Großvater Phillips; er verkaufte die Schürfrechte zu Beginn des Jahrhunderts an die Clinchfield Coal Company. "Für fünfzig Cents pro Acre", erzahlt Enkel Andy. Das war damals nicht viel, und heute ist es nichts; die Kohle aber war und ist Millionen wert. Die Bauern wurden zu Bergarbeitern. Andys Vater war ein Kumpel, Andy wurde es: 1926. "Fünfzehn Stunden täglich haben wir im Schmutz gewühlt", erinnert er sich, "bezahlt wurden wir nur für die geschlagene Kohle, nicht für die Steine, die wir zuvor beiseite schaffen mußten. Urlaub gab es keinen. Von einem Tag auf den anderen konntest du gefeuert werden."