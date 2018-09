Von Gunhild Lütge

Im Juli gab sich Nixdorf-Sprecher Götz Klingenburg noch ganz humorig: „Eine Braut, die von so vielen Freiern umworben wird, an der muß etwas dran sein. Wir sind eben ganz klar erkennbar kein Mauerblümchen“, sagte er dem Handelsblatt. Doch mittlerweile schießen die Übernahme-Gerüchte ins Kraut. In- und ausländische Konkurrenten, so scheint es, stehen im westfälischen Paderborn Schlange, um sich den zweitgrößten deutschen Computerproduzenten einzuverleiben.

Der amerikanische Telephonriese AT&T soll ebenso zu den Interessenten gehören wie die mächtige französische Industrieholding CGE. Auch Italiens Finanzjongleur Carlo De Benedetti – er ist unter anderem Olivetti-Chef – hat Nixdorf im Visier, und der Münchner Elektroriese Siemens würde und könnte sicher zugreifen, wenn das Kartellamt ihn nur ließe. Von Monat zu Monat wird die Liste der Bewerber länger.

Derzeit steht gerade die Mannesmann AG hoch im Kurs. In Banken- und Börsenkreisen macht die Version die Runde, daß Nixdorf der passende Partner für die Mannesmann-Tochter Kienzle Villingen wäre. Die soliden Schwarzwälder, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Uhrenproduzenten, tummeln sich in ähnlichen Gefilden wie Nixdorf. Nichts bewegt die Branche derzeit mehr als die Frage, ob das Familienunternehmen Nixdorf tatsächlich den Besitzer wechselt.

Gegen solcherlei Spekulationen wehrt sich Unternehmens-Chef Klaus Luft, seit er im März 1986 die Nachfolge des verstorbenen Firmengründers Heinz Nixdorf antrat. Anfang des Jahres entschloß er sich zu einer Werbekampagne besonderer Art. Statt in ganzseitigen Anzeigen mit kessen Sprüchen und knappen Worten die neuesten Produkte des Hauses anzupreisen, schrieb Luft höchstpersönlich eine ganze Seite voll. Seine Botschaft für die Kunden: Die langfristige Unabhängigkeit sei gesichert. Luft: „Wir haben das Kapital für die Zukunft, und wir setzen es für Sie ein.“

Diese ungewöhnliche Werbung um das Vertrauen der Kunden auf dem sensiblen Markt sollte das angeschlagene Image des ehemaligen Paradeunternehmens retten. Die Erfolgsstory des deutschen Computerpioniers war nämlich abrupt zu Ende gegangen. Schrumpfende Wachstumsraten und ein äußerst magerer Gewinn für das Geschäftsjahr 1988, der zudem nur wegen des Verkaufs von Grundstücken zustande kam, hatten nicht nur die erfolgsverwöhnten Manager geschockt. Und im ersten Halbjahr des laufenden Jahres kam es noch schlimmer. Mit einem Verlust von fast 300 Millionen Mark rutschte Nixdorf tief in die roten Zahlen.

Zu spät hatte Luft gemerkt, daß die goldenen Zeiten vorbei sind. Das wichtige Geschäft mit Bankenterminals war eingebrochen, die Kosten – Nixdorf hatte das Personal kräftig aufgestockt – stiegen drastisch, dafür fielen die Preise für Hardware am Markt in atemberaubendem Tempo. Der beispiellose Preisverfall plagt die gesamte Branche. Kaum ein Computerproduzent kommt derzeit ungeschoren davon. Trotzdem wetteifern die Hersteller mit der Ankündigung neuer Produkte. Bei diesem Wettrennen verließ sich Nixdorf zu lange auf altbewährte Technik.