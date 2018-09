Von Sigrid Löffler

Begraben liegt sie in Wien – auf dem kleinen Grinzinger Friedhof, wo auch Thomas Bernhard sein Grab gefunden hat. Aber gestorben ist sie in New York – im Alter von 85 Jahren und als überzeugte Antisemitin. In ihrem letzten Lebensjahr litt sie an Diabetes, aber sie verweigerte hartnäckig jede Behandlung. Ihre Begründung dafür: Diabetes sei eine "jüdische Krankheit", behauptete sie, folglich könne sie, eine Arierin, ein nordischer Mensch, gar nicht befallen werden.

Nicht nur als Salon-Antisemitin der Wiener Schule ist Alma Mahler-Werfel berüchtigt gewesen. Sie war notorisch als wienerische Femme fatale der Jahrhundertwende, die in ihrem Bett und in ihrem Salon Berühmtheiten sammelte wie andere Leute Briefmarken; sie war bekannt als Künstler-Muse und Künstler-Gattin, zuletzt als "die Witwe der vier Künste". Schließlich war sie mit dem Maler Oskar Kokoschka liiert und mit dem Komponisten Gustav Mahler, dem Architekten Gropius und dem Schriftsteller Franz Werfel verheiratet und hat alle Ehemänner lange überlebt, um ihren Ruhm posthum aufs einträglichste zu verwalten. Mehr noch: Sie hat ihre berühmten Ehen und prominenten Affären (übrigens vorzugsweise mit Juden) außerdem einer Zweitverwertung auf dem Memoiren-Markt zugeführt – in ihren ebensoviel gelesenen wie viel bespöttelten Erinnerungen "Mein Leben".

Nicht nur jene Wiener, die mit dem Tratsch über Almas Umtriebe als Gastgeberin von tout Vienne und als Freundin bedeutender Männer quasi aufgewachsen sind und alle ihre Amouren vom Weghören kennen, hielten das Skandal-Kapitel "Alma Mahler-Werfel" seit langem für abgeschlossen. Schließlich ist sie seit 25 Jahren tot.

Alles längst ausgeplaudert, dachte man, alle Autobiographien geschrieben, alle Memoiren veröffentlicht, alle Indiskretionen aufs offenherzigste publiziert. So gut wie jeder Zeitzeuge dieser bekenntnissüchtigen Epoche, bis hin zu Sigmund Freuds Haushälterin, hat sich zu Wort gemeldet. Kein Geheimnis, das noch ungelüftet wäre: weder die aristokratischen Passionen des Karl Kraus noch die ehelichen Arrangements Sigmund Freuds oder die päderastischen Neigungen Peter Altenbergs. Alles bekannt bis ins privateste Detail, alles biographiert, alles dokumentiert. Das Who’s who der Wiener Fin-de-Siècle-Gesellschaft – durchbuchstabiert von der ersten Salondame bis zum letzten Kaffeehaus-Schnorrer, vom Welt-Genie bis zum Halbwelt-Adabei. Entdeckungen waren da keine mehr zu machen, meinte man.

Welch ein Irrtum. Alma Mahler-Werfel hat, eher unerwartet, eine neue Biographin gefunden: die renommierte französische Journalistin Françoise Giroud, bekannt geworden als Mitbegründerin des Pariser Nachrichtenmagazins L’Express, das sie gemeinsam mit Jean-Jacques Servan-Schreiber viele Jahre lang leitete, ehe sie 1974 als Ministerin für Frauenfragen und als Leiterin des Kulturministeriums dem Kabinett Giscard d’Estaing beitrat. Und die Pariser Publizistin beweist, daß selbt Almas sattsam bekannte Vita noch unbekannte Fakten birgt und daß sogar eine so überreich dokumentierte Epoche wie der Wiener Gesellschafts- und Kulturbetrieb der Jahrhundertwende noch interessante, neue Einzelheiten abwirft. Es gelingt Françoise Giroud, Almas berüchtigte Memoiren in mehr als einem Punkt zu korrigieren.

Bekanntlich hat Alma Mahler-Werfel gegen Ende ihres Lebens ihre Erinnerungen einer ebenso strengen Selbstzensur unterworfen wie ihre Tagebücher. Als es darum ging, ihr eigenes Bild als Muse und Witwe, monumental geschönt, der neugierigen Nachwelt zu überliefern, da hat sie Störendes verbrannt, Abträgliches vernichtet, Peinliches und Decouvrierendes verschwinden lassen, ihr Tagebuch umgeschrieben und zensiert und ihre Memoiren kosmetisch korrigiert.