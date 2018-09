Inhalt Seite 1 — Fischt keine Austern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man kann sich daran „gar nicht satt sehen“, an dem schönen schwarzweiß gezeichneten Vogel mit roten Beinen und einem langen roten Schnabel. Er ist den Menschen gegenüber ohne Scheu, doch achtet auf Distanz. Er ist gesellig und meist mit Seinesgleichen beisammen, doch während der Brutzeit verteidigt er seinen Bezirk vehement. Der Austernfischer ist treu, denn fast immer dauert die Austernfischerehe ein Leben lang – und der Vogel zählt zu den Langlebigen, man hat schon beringte Vögel gefunden, die älter waren als dreißig Jahre. Heimatverbunden ist er auch, denn Jahr für Jahr zieht es ihn zum alten Nistplatz zurück. Sein Nest ist eine flache Mulde im Dünensand, ausgelegt mit Muschelschalen und kleinen Steinen, eine schludrige Strandburg, und wenn er auf dürren Inselwiesen brütet, finden sich darin auch schon einmal ein paar vertrocknete Halme.

Der Austernfischer ist an allen Küsten Europas zu Hause, allein in Grönland ist er ein Irrgast. An der Nordseeküste ist er Stand-, Strich- und Zugvogel zugleich. In milden Wintern bleibt ein Teil der Vögel standorttreu, ein größerer Teil wandert nach Südwesten und überwintert an den Küsten Frankreichs und Spaniens, andere ziehen bis nach Afrika. Ausnahmslos auf den Zug gehen die Austernfischer der Ostsee, weil deren Uferzonen im Winter oft eisbedeckt sind.

Wer an der Nordsee von Holland bis Dänemark Urlaub gemacht und keinen Austernfischer gesehen hat, kann nur mit Blindheit geschlagen sein. Seine Welt ist das Watt, sind die Sandbänke, karge Wiesen und die Dünen. Er ist etwas größer als der Kiebitz. Kopf, Hals und die Oberseite sind schwarz gefiedert, Brust und Unterseite sind weiß, Füße und der Schnabel, bei älteren Vögeln auch das Auge, rot. Die Flügelspanne beträgt einen halben Meter, der spitzzulaufende Schnabel ist etwa acht, die Läufe um sechs Zentimeter lang. Der Vogel wiegt 500 Gramm, das Weibchen ist etwas leichter, unterscheidet sich im Gefieder und im Aussehen aber überhaupt nicht von dem Männchen, und beide brüten abwechselnd.

Im März, spätestens Anfang April, sind auch die Zugvögel zurück; es ist Paarungszeit. Die Brutzeit beginnt Mitte April und dauert vier Wochen. Im Nest liegen drei knapp hühnereigroße Eier, gelbbraun und dunkel gefleckt. Man will beobachtet haben, daß es Paare gibt, bei denen das Weibchen regelmäßig vier Eier legt, wobei es sich über die Jahre hin immer um dieselben Paare handelt. Werden die Austernfischer im Brutgeschäft gestört oder nahen sich, wenn die Jungen geschlüpft sind, Feinde oder Störenfriede, dann ist ihr Verhalten ähnlich dem der Kiebitze; mit großem Geschrei kreisen sie dicht über dem Boden, fliegen auch Scheinangriffe oder versuchen zu täuschen, so als seien sie verletzt, um damit den Eindringling fortzulocken. Die Jungen sind Nestflüchter und werden von den Alten viele Wochen lang geführt. Geschlechtsreif ist der Austernfischer frühestens mit drei Jahren.

Zum schönen Kleid des Vogels paßt sein Name: „Austernfischer“. Doch er fischt gar nicht, er stochert, und in seinem ganzen langen Vogelleben hat er nicht eine einzige Auster geöffnet. Treffender sind da die Trivialnamen: See-Elster oder See-Schnepfe.

Wenn an der Nordseeküste die Flut in Ebbe umschlägt und bei ablaufendem Wasser die Schlickbänke trocken liegen, dann sind neben Regenpfeifern, Rotschenkeln, den Säbelschnäblern und dem Brachvogel auch die Austernfischer im Watt, an manchen Plätzen zu Hunderten. Ihre Zahl an der deutschen Nordseeküste wird auf 10 000 Paare geschätzt. Sie ist, wie ich glaube, eher höher, aber keineswegs so hoch wie bei Naumann, der vor anderthalb Jahrhunderten von Hunderttausenden sprach.

Allein auf Sylt, von List am Watt entlang über das Rantumer Becken nach Morsum hin und bis Hörnum, beträgt die Zahl der Vögel nach meiner Schätzung heute 2000 oder mehr, allerdings nicht alles Paare. Im März und April sind, wenn es regnet und stürmt, am Ellenbogen und hinter Keitum oft Gruppen bis zu 400 Austernfischern zu sehen, die eng zusammenstehen, alle mit dem Kopf in die Richtung, aus der der Regen kommt, also nach Nordwest. Dann sind sie, deren flötender Ruf um diese Jahreszeit ständig zu hören ist, sowohl in der Luft als auch auf den Wiesen stumm.