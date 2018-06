Haben die Regierungen in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten wirklich begriffen, was zur Zeit in Polen vorgeht? Leszek Barcekowski, Mitglied von Solidarnosc und Finanzminister Polens, legte während der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington ein Memorandum vor, das nichts Geringeres vorsieht als die Umwandlung Polens in eine ganz normale Marktwirtschaft, und zwar nicht irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern sofort.