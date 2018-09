Von Lutz Wicke

Es besteht kein Zweifel: Ohne eine gewaltige Anstrengung aller Staaten dieser Erde werden die letzten tropischen Regenwälder in etwa fünfzig Jahren zerstört und verschwunden sein. Das damit einhergehende Artensterben ist – so der Club of Earth – „eine Bedrohung für die Zivilisation, die nur noch von der Bedrohung durch den Atomkrieg übertroffen wird“.

Das ist keineswegs eine Übertreibung. Denn mit der Vernichtung des Tropenwaldes werden zwei Drittel aller Pflanzenarten, achtzig Prozent der Insekten, vierzig Prozent der Raubvögel und neunzig Prozent aller Primatenarten für immer ausgerottet.

Weil die Menschen in den meisten tropischen Entwicklungsländern unter elementarer wirtschaftlicher und sozialer Not leiden, hat dort die Erhaltung der tropischen Wälder nur eine nachrangige Bedeutung. Vorrang hat für die meisten Menschen und sehr viele Politiker die Linderung dieser Not – eine naheliegende Priorität. Auch im zerstörten Nachkriegsdeutschland bei Hunger, Brennstoff- und Wohnraumnot war dies nicht anders: Natur- und Umweltschutz rangierten weit hinter der Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse.

Durch Hilfe zur Selbsthilfe

Doch gerade bei den Menschen industrialisierter Länder, die heute weitgehend ohne massive wirtschaftliche Nöte leben können, ist nun die Einsicht gewachsen, daß das Naturerbe der Menschheit schlechthin – der tropische Regenwald – im Interesse aller Menschen und ihrer Nachkommen unbedingt erhalten werden muß. Die Einsicht allein reicht freilich nicht aus – es muß gehandelt werden!

Nach dem Zweiten Weltkrieg erkannten die reichen US-Amerikaner, daß ohne ein wirtschaftlich und politisch stabiles (West-)Europa ihre eigene Zukunft und die ihrer Kinder gefährdet, zumindest aber nicht gesichert ist. Und es wurde gehandelt: Durch den Marshallplan erhielten die europäischen Länder US-Kredite und Waren im Rahmen des European Recovery Program (ERP). Diese Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichte in der Bundesrepublik zusammen mit dem Leistungswillen der Nachkriegsgeneration und dem System der sozialen Marktwirtschaft den materiellen Wiederaufbau des Landes. Auch wenn der Marshallplan durchaus altruistische Züge beinhaltet hat: Er war zumindest auch Ausdruck des internationalen Nutznießerprinzips. Die amerikanischen Geldgeber profitierten von der Hilfe mit ihren positiven und wirtschaftlichen Folgen ebenfalls: No communists, good trading partners.