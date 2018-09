Das Sofortprogramm der Bundesregierung soll die gescheiterte Wohnungsbaupolitik vergessen machen

Bundeskanzler Helmut Kohl will dafür sorgen, daß alle Übersiedler aus der DDR und die Aussiedler aus Osteuropa möglichst schnell eine akzeptable Bleibe finden. Gleichzeitig möchte er die Wohnungsnot in den Großstädten mildern. Ganz in seinem Sinne präsentierte Bundesbauministerin Gerda Hasselfeldt (CSU) denn auch am Dienstag dieser Woche ein Sofortprogramm. Sie will kurzfristig 50 000 Wohnungen schaffen. Dafür sollen Gewerberäume und landwirtschaftlich genutzte Gebäude bewohnbar gemacht und Dachgeschosse ausgebaut werden. Als staatlicher Anreiz winken den Investoren zeitlich begrenzt Zinserleichterungen für Kredite oder Sonderabschreibungen. Gemeinden können mit verbilligten Krediten rechnen, wenn sie neue Flächen für den Wohnungsbau ausweisen. Das geschätzte Volumen des Sofortprogramms: 2 Milliarden Mark. Hinzu kommen die 1,6 Milliarden Mark, die Gerda Hasselfeldt unlängst schon als Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau im kommenden Jahr bewilligt bekam.

Auf Anhieb muten die Programme an wie eine durchaus angemessene Antwort der Bundesregierung auf die sich zuspitzende Lage. Bei genauer Analyse indes zeigt sich eines: Gerda Hasselfeldts Aktionismus soll die gescheiterte Wohnungsbaupolitik der vergangenen Jahre vergessen machen. Und noch schlimmer: Das hektisch konzipierte Sofortprogramm nimmt ökonomisch bedenkliche Folgen billigend in Kauf.

Verantwortlich für die Verfehlungen ist Gerda Hasselfeldts Amtsvorgänger Oscar Schneider. Der hat Mitte der achtziger Jahre aus der Lage am Wohnungsmarkt die falsche Konsequenz gezogen. Damals galten viele Wohnungen in rasch hochgezogenen, öden Hochhausvierteln als unvermietbar, Reihenhäuser waren vereinzelt unverkäuflich. Dieses nur partielle Überangebot war für die Bundesregierung Anlaß, zwischen 1986 und 1988 keinen Pfennig mehr für die Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus auszugeben. Statt dessen begünstigte sie massiv die Bildung von Wohneigentum. Steuerliche Anreize sorgten dafür, daß immer mehr Mietwohnungen zu großen und teuren Eigentumswohnungen zusammengelegt, Altbauten luxussaniert und damit unerschwinglich für viele Mieter wurden. Das Angebot an preiswertem Wohnraum schrumpfte in den Großstädten – irrwitzigerweise begünstigt durch die Milliarden an staatlicher Förderung. Gleichzeitig drängten immer mehr junge Leute aus den geburtenstarken Jahrgängen auf den Wohnungsmarkt.

Zu lange leugnete Oscar Schneider den Wohnungsmangel. In den Großstädten wäre es nicht zu dem heute deutlichen Mangel an preiswerten Wohnungen gekommen, wenn der Bundesbauminister früher Steuergelder in Neubauten investiert hätte. Jetzt sollen Miethäuser aus dem Boden gestampft, Hallen und Scheunen umgebaut und Speicher aufgemöbelt werden – koste es, was es wolle.

Das Konzept zum Sofortprogramm entstand innerhalb von zwei Wochen. Dementsprechend unausgereift ist es. Die größte Schwäche: Hauseigentümer, die ohnehin vorhatten, ihren Dachboden auszubauen, können nicht daran gehindert werden, die staatliche Förderung mitzunehmen. Das kommt einem sinnlosen Verprassen von Steuergeldern gleich. Wenn zu allem Übel das hektische Reagieren auf die Wohnungsnot dazu führt, daß jetzt hastig häßliche Betonsilos hingeklotzt werden, dann könnten sich Fehler vergangener Zeiten wiederholen. Rudolf Kahlen