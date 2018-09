Inhalt Seite 1 — Der letzte Kuß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Artur Kofler rechnet ab. Sein Vater, der einmal ein Patriarch war, ist zum Pflegefall geworden. Er hat Artur das Leben verpfuscht, jetzt verpfuscht der Sohn ihm das Sterben. Am Totenbett des Vaters hält er einen Monolog, eine An Klagerede in kurzen abgehackten Sätzen; noch einmal blickt er zurück.

Artur Kofier ist der Erzähler in Alois Hotschnigs Debüt Erzählung "Aus". Hotschnig läßt ihn von Anfang an zu gewagten Vergleichen und plakativen Bildern greifen: "Die Tagesordnung ist eine Strafordnung gewesen, das Wohnhaus war das Gericht und der Stall das Gefängnis, das Feld ist das Lager gewesen Schon nach kurzer Zeit fragt man sich, was es mit Artur Kofler auf sich hat. Ist er vielleicht das Alter ego des Autors, beschreibt Hotschnig sein eigenes Leid wie vor einigen Jahren Fritz Zorn? Der Klappentext verrät: Alois Hotschnig wurde 1959 geboren, hat Germanistik und Anglistik studiert und schreibt unter anderem in der Neuen Zürcher Zeitung und in der merkt man, daß Hotschnig in "Aus" ganz offensichtlich nur eine — und nicht seine — Geschichte geschrieben hat.

Artur Koflers verhaßter Vater wurde als uneheliches Kind im ländlichen Amlach nie akzeptiert. Dafür ließ er alle büßen: den Großvater, den Bruder, die Frau und schließlich Artur, den Sohn. Der Haustyrann quälte sie mit tausend Schikanen. Mal mußte Artur eine Bienenkönigin in die Hand nehmen, um als lebender Bienenstock für Touristen zu posieren, mal wurde ihm beim Friseur eine Glatze geschoren, die ihn zum Gespött der Kameraden machte. Schließlich kam Artur, krank an Leib und Seele, ins Erziehungsheim, wuchs dort auf und wurde Altenpfleger.

Aus dem gequälten Kind ist ein Mann geworden, der in einer ganz eigenen, einer verkehrten Welt lebt. Seine Zeugung beschreibt Artur als Beerdigung: "Du hast dich in meine Mutter versenkt, sie zum Bauchgrab gemacht Jedes schöne Gefühl erscheint Artur als fixe Idee, wo andere lieben, haßt er: "In dem Augenblick, wenn du abkühlst, du wirst dich erinnern, ich werde dich küssen, mein Vater, dich riechen, das letzte Parfüm "

Der letzte Kuß ist hier kein Zeichen der Versöhnung, sondern der Triumph eines Überlebenden. Und so setzt sich fort, was irgendwann einmal begonnen haben muß, was man einst Schicksal genannt hat und was man heute die Macht der Fiktion nennen könnte "Ich bin auch ein Täter geworden. Zum Opfer erzogen, von dir, bin ich einer geworden. Wie du Artur wird zum Täter an Vera, der Frau, die er erst schwängert und dann verläßt "Ich hab sie zum Bauchgrab gemacht Ich bin einmarschiert und hab sie zum Brachland gemacht "

Immer wieder vergreift sich Artur Kofler im Ton, wird zu schrill, zu hart, zu pathetisch. Irgendwann merkt man aber, daß sich nur Artur, nicht aber Alois Hotschnig im Ton vergriffen hat. Der hat bewußt den falschen Ton gewählt. In seiner Sprache entlarvt sich Artur Kofler als Täter, lange bevor er sich selber als solchen erkennt. Alois Hotschnig weiß, daß sein Thema nicht neu ist. Im berühmtesten aller literarischen Vatermorde, in Kafkas "Brief an den Vater", liest man von der Hoffnung des Sohnes, daß sein Brief "beide ein wenig beruhigen und Leben und Sterben leichter machen" werde. Kafka hat, wie wir — Max Brod sei Dank — wissen, den Brief nicht abgeschickt. Er hätte damit wohl auch Leben und Sterben genausowenig leichter gemacht wie die Schriftsteller, die Ende der siebziger Jahre an und über ihre Väter schrieben. Hier wie dort ging es ja auch nur vordergründig um die bösen, starken oder schwachen Väter.

Tatsächlich waren die nazistischen Pfarrer und Gutsbesitzer, die verhinderten Widerstandskämpfer und inneren Emigranten ja nur der Vorwand für das eine, was damals interessierte, das eigene Ich. In den "authentischen" Vaterbüchern verfertigten Sohn oder Tochter ihre Gedanken allmählich beim Schreiben, sie suchten vorsichtig, tasteten sich in eigene und fremde Innenleben, als wäre es eine Wandvitrine mit Nippesfiguren, in der schon ein Staubwedel verheerende Vernichtungen anrichten kann.