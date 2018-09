Ein deutscher Sacharow? Wahrlich nicht! Der Physiker Manfred von Ardenne zählt nicht zu den Kritikern des SED-Regimes, dem er seinen Sitz in der Volkskammer und auch sonst viel Unterstützung und manche Privilegien verdankt. Dennoch „ist die Zeit reif“, daß sich der 82jährige Starwissenschaftler – vorsichtig – zu Wort meldet. Im Gespräch mit der ZEIT beklagt er die „mangelnde Qualität der DDR-Medien“ und bekundet Verständnis für die Jugendlichen, die „resignieren“. Vor allem aber „bin ich betroffen über den Zustand unserer Wirtschaft“.

Manfred von Ardenne weiß, wovon er spricht. Er ist ein begnadeter Erfinder und zugleich der größte „Privatunternehmer“ der DDR. Seit 1955 leitet er in Dresden das „Forschungsinstitut Manfred-von-Ardenne“, das 500 Mitarbeiter beschäftigt; im Auftrag von sechzig industriellen Kombinaten entwickeln sie neue Verfahren, neue Produkte: „Wir stehen mitten in der Industrie. Was wir da sehen, macht mich betroffen.“

Es fehlt an der Arbeitsmoral, am Leistungswillen: „Wenn in einem Betrieb das Rohmaterial oder technische Ausrüstungen fehlen und die Arbeiter nicht arbeiten können, dann tritt eine furchtbare Demoralisierung ein, zumal wenn den Betrieb keine Schuld trifft und Dummheit im Spiel ist. Das sind Zustände, die natürlich tiefgreifende Folgen haben.“

„Die Verhältnisse haben sich so verschlechtert, daß ich Betroffenheit empfinde.“ Immerzu dasselbe, unverfängliche Wort: betroffen. Denn Manfred von Ardenne will „nicht kritisieren, sondern helfen“.

„Heutzutage sind die Dinge so kompliziert geworden, daß der bürokratische Zentralismus und die zentral gesteuerte Planwirtschaft selbst mit Hilfe von Computern nicht mehr gut funktionieren.“ In seinem erfolgreichen Institut hat der Chef „eines gemacht, was sonst in unserer Wirtschaft absolut nicht gemacht wird: die Delegierung von Verantwortung an Menschen, die das Vertrauen verdienen“ und durch Erfolgserlebnisse motiviert werden.

Dennoch sind jüngst „ein Abteilungsleiter und zwei Ärzte, die wir in langen Jahren eingearbeitet hatten, überraschend nicht zurückgekehrt. Das sind schmerzliche Verluste.“ Manfred von Ardenne hatte vor drei Monaten bereits führende Wirtschaftspolitiker der DDR gewarnt: „Sie dürfen nicht abwarten, Sie sollten der zu erwartenden Reaktion an der Basis offensiv zuvorkommen.“

Aber wie? Damit die Wirtschaft effizienter wird und „die Jugend aufatmet“, muß man „andere Strukturen schaffen; das Wichtigste ist der Obergang zur Selbstverwaltung“. Unrentable Betriebe sollte man in Konkurs gehen lassen. Müßigen Mitarbeitern sollte – auch wenn sie das Parteibuch haben? – das Gehalt gekürzt werden. Dringlich ist die Zulassung mittelständischer Betriebe als Hort der Flexibilität und des Erfindungsreichtums. Der Wissenschaftler spricht es nicht aus, aber er denkt wohl an die Zergliederung der riesigen Kombinate.