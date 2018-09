Von Irene Dische

„Rushdies Verstoß richtet sich gegen die guten Manieren. Das Gesetz kann sich um so etwas nicht kümmern. Da dem so ist, würde ich keine Träne vergießen, wenn ein paar britische Moslems, die seine Manieren beklagen, ihm in einer dunklen Straße auflauern und versuchen würden, sie zu verfeinern.“

„Das Ärgernis, das Salman Rushdie erregt, besteht darin, daß er durch seine ungehobelten Manieren den Fanatikern in die Hände spielte. Man sollte ihm nicht verzeihen, geschweige denn ihn rechtfertigen.“ Hugh Trevor-Roper

Bei gewissen Worten denkt man in England sofort an Rushdie. Das geläufigste von ihnen ist „Dinner“, zum Beispiel in dem Satz „Salman kann jetzt an meinen Dinner-Parties nicht mehr teilnehmen“. An die Stelle des leidenschaftlichen Engagements für Rushdie ist routinierter Klatsch getreten und die Verwirrung darüber, was von der ganzen Sache zu halten sei. Manchmal hört man den Namen auch in Verbindung mit „Tee“ oder „Manieren“ oder einer Unterkategorie davon, „Gesetz“. Und als der Fundamentalist Choudhury einen Brief erhielt, in dem ihn der Erzbischof von Canterbury in seine Londoner Residenz Lambeth Palace zum Tee einlud, da wußte er, daß sich der Erzbischof mit ihm nicht über das Wetter austauschen wollte.

Der britische Staatsbürger Choudhury (sprich: Tschaudri) ist Imam im Osten von London und betätigt sich zur Zeit vor allem als „Vorsitzender“ der Muslim Action Front, einer Gruppe, die für ihre Abneigung gegen die „Satanischen Verse“ bekannt ist. Ihm war die Einladung ein Vergnügen. Der Erzbischof servierte Kuchen, und auch der Erzbischof von York war zugegen, also Hände genug, um den Tee zu reichen.

Gewiß, der Imam mit seinen 35 Jahren ist jung und rüstig und kann sich auch selbst bedienen: die Demonstrationen, die er organisiert, „um unserem Heiligen Propheten Respekt zu zollen“, und die immer in einem Handgemenge enden, haben seiner Gesundheit anscheinend keinen Abbruch getan, wenngleich man es seinem Gesicht hinter dem schwarzen Bart schwer ansehen kann, und auch die matten Augen zeigen nur, daß er wirklich an vieles zu denken hat, auch an die, wie er es formuliert, „gerechte Strafe für Rushdie“. Er kam übrigens nicht allein zum Tee; vier weitere Imame waren eingeladen, und Choudhurys Rechtsanwalt kam ebenfalls mit, falls es Übersetzungsprobleme geben sollte: die Erzbischöfe sprechen nämlich kein Wort Bengali.

Die Gastfreundlichkeit des Erzbischofs beunruhigte einige Außenstehende, die darauf bauten, daß Gastgeber und Gäste außer dem Paß und dem Beruf nichts gemeinsam hätten. An einer juristischen Frage, die Choudhury stark beschäftigte – ob der Islam vom Staat gegen Gotteslästerung geschützt werden müsse –, konnte die Kirche von England gewiß kein Interesse haben. Choudhury hatte gegen Rushdie und seinen Verlag, Viking Press, im Februar die Einleitung eines Strafverfahrens beantragt, wenige Tage bevor sich dann Chomeini selbst des Problems annahm. Ein Richter in Bow Street hatte Choudhurys Klage mit folgender Begründung abgewiesen: die „Satanischen Verse“ beleidigten das Christentum nicht. Nur die christlichen Religionen seien offiziell gegen Verächtlichmachung geschützt, aber in den letzten siebzig Jahren sei dieses Privileg nur zweimal in Anspruch genommen worden. Die jüdische Religion wie der Islam genießen keinen Schutz.