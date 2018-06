Es soll hier nicht viel von Frankreich die Rede sein. Was im Ausland gedacht wird – ob verständnisvoll oder absurd – darf kein Vorwand sein, das eigentliche Problem zu verschleiern: Was denkt man, was erwartet man, was will man in der Bundesrepublik, wenn es um die deutsche Frage geht? Zwar gilt es in Frankreich Befürchtungen zu beschwichtigen, Widersprüche hervorzuheben, psychologische Hintergründe aufzudecken, auch gegenüber jenen Franzosen, die gestern ein Abdriften der Bundesrepublik nach Osten brandmarkten und heute das Abdriften so vieler DDR-Bürger nach dem Westen als erstes und ernstes Anzeichen eines unerträglichen Machtanwuchses der Bundesrepublik innerhalb der Europäischen Gemeinschaft darstellen.