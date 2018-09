Napolé-Aoun“ oder den „verrückten General“ nennen die muslimischen Zeitungen West-Beiruts den Oberkommandierenden der christlichen Streitkräfte im Libanon. Bei seinen Freunden trägt Michel Aoun Spitznamen wie „Little Big Man“ oder „Der Kleine mit dem großen Ehrgeiz“ ... und dem eisernen Beharrungswillen, wäre hinzuzufügen. Selbst nach dem Scheitern seiner Offensive gegen die syrische Besatzungsarmee und nun nach der Einigung des libanesischen Parlaments im saudiarabischen Exil auf ein Friedensabkommen will Aoun weiterkämpfen.

„Er wurde furchtbar wütend, wenn jemand den Ball mit sich nahm“, weiß ein Jugendfreund, der mit Aoun barfuß in den Höfen einer ärmlichen Beiruter Vorstadt Fußball gespielt hat. Und Zorn treibt ihn heute als Heerführer und Ministerpräsidenten bei seinem Kampf gegen den syrischen Erzfeind, der seinen Libanon an sich reißen will.

Noch verfügt Aoun über treue Anhänger. Zu bieten hat er ihnen indes mehr Tapferkeit als politische Weitsicht. In seinem Bunker, zwei Stockwerke unter dem von den Syrern zerbombten Präsidentenpalast, wo er seit Monaten haust, hat er sich eine politische Traumwelt geschaffen.

Während er sich noch als Retter des Libanon versteht, hat sich die Welt längst vom Abenteurer Aoun abgewandt. Die Amerikaner, auf deren aktive Hilfe er lange zählte, haben im September demonstrativ ihren Botschafter abgezogen. Vom Irak erhält der General zwar Waffen und Munition, von Frankreich Medikamente, Treibstoff und Worte der Sympathie – doch an seiner Seite kämpfen will niemand.

Michel Aoun ist angetreten, aus dem Libanon wieder einen ernst zu nehmenden Staat zu machen. Doch alles deutet darauf hin, daß ein Frieden für den Levantestaat einstweilen bloß von Syriens Gnaden sein kann. F. G.