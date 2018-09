Von Wolf Lepenies

Leicht beweglich, scharfsinnig, erfinderisch – so charakterisierte vor 200 Jahren ein großer Europäer, Carl von Linné, einen bestimmten Menschenschlag, den homo europaeus. Leicht beweglich, scharfsinnig, erfinderisch – nie zuvor, so scheint es, haben Europäer dieser Charakteristik besser entsprochen als heute. Die Weltgeschichte ist mit atemberaubendem Tempo in Bewegung geraten, und Europa ist ihr Motor.

Weismachen wollte man den Europäern in den letzten Jahrzehnten, sie seien im Zeitalter der posthistoire und der Nachmoderne angelangt, zu den herrschenden Ideen und Ideologien gebe es keine Alternative, es gelte, sich mit dem Bestehenden abzufinden und mit den Beständen zu rechnen und sich in eine unabänderliche ökonomische und politische Weltordnung zu fügen. Um so überwältigender ist nun das Erstaunen über das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Wandels. Was gestern noch Utopie schien, ist heute bereits Wirklichkeit: ein nichtkommunistischer Ministerpräsident in der Volksrepublik Polen, freie Wahlen in Ungarn, die UdSSR auf dem Wege in die Marktwirtschaft und eine deutsche Frage, die zum Erschrecken der Deutschen selbst auf einmal wieder offen erscheint.

Für einen Sozialwissenschaftler bietet sich erneut Anlaß zu disziplinarer Selbstbescheidenheit: "Sehen, um vorauszusehen, vorauszusehen, um zuvorzukommen" (voir pour prévoir, prévoir pour prévenir), so hieß, von ihrem Gründer Auguste Comte formuliert, einst das Motto der Soziologie. Aber wieder einmal sieht sich der Soziologe in der Rolle dessen, der nichts vorausahnte und hinterher alles besser weiß. Atemlos jagt der Gesellschaftswissenschaftler den gesellschaftlichen Entwicklungen nach und mag sich mit dem gelassenen Ratschlag Helmuth Plessners trösten: "Man kommt immer noch früh genug zu spät."

TRAUM UND WIRKLICHKEIT EUROPAS

In der holländischen Universitätsstadt Groningen erschreckte mich im Sommer dieses Jahres ein Plakat mit der Aufschrift: "Vereinigte Staaten von Europa? Es war seine Idee!" Gemeint war, unübersehbar, Adolf Hitler. Tatsächlich spielte für die nationalsozialistische Propaganda die lange geschmähte Europaidee von dem Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs an eine bedeutende Rolle, da die deutschen Heere endgültig in die Defensive gerieten. Das Deutsche Reich erschien nun als das einzige Bollwerk, welches die Festung Europa vor dem Ansturm des asiatischen Bolschewismus bewahren konnte, der nationalsozialistische Eroberungs- und Ausrottungskrieg verklärte sich zum letzten abendländischen Kreuzzug. Diese Propaganda blieb nicht ohne Wirkung: Unter den Truppen, die im Mai 1945 noch in Deutschland gegen die Rote Armee kämpften, war auch ein europäischer Verband, die SS-Division "Charlemagne", die aus französischen Freiwilligen bestand.

Ich erwähne das Groninger Plakat, um den Eindruck zu korrigieren, der gegenwärtig stattfindende europäische Einigungsprozeß müsse jedem Europäer als die ersehnte Verwirklichung eines Traums erscheinen, den zumindest die Intellektuellen des Kontinents seit langem träumen. Vielmehr ist die Europaidee auch, lange vor Hitler und Napoleon, der wirksame Vorwand imperialistischer Expansionen gewesen, und es ist nur zu verständlich, daß sich gerade kleinere Staaten auch heute noch an die vielfältigen Hegemonialbestrebungen im Namen Europas erinnern.