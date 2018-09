Friedrich Dürrenmatt: Versuche

Er hat einmal programmatisch erklärt, er schreibe nicht, damit die Leser auf ihn als Autor Rückschlüsse erhielten, sondern damit die Leser "auf die Welt schließen". Diese Maskierung des schreibenden Ichs als Erkenntnisstütze im Werk Friedrich Dürrenmatts ist in dem autobiographischen Essay "Valon de l’Ermitage", der den Band "Versuche" einleitet (Diogenes Verlag, Zürich 1988; 177 Seiten, 26,80 DM), auf vertrackte Art durchgehalten und zugleich aufgehoben. Denn Dürrenmatt spricht sehr wohl von seiner Arbeit als Autor, von Problemen mit seiner Physis, von seinen Empfindungen, von Freund- und Feindschaften. Zugleich aber ist dies Selbstportrait gefiltert durch das größere Gemälde der Landschaft, in der er lebt; eine Landschaft, in der Dürrenmatt allenthalben Spuren dessen feststellt, was einen Geschichtspessimismus provoziert. Pilzkulturen auf Müllgruben werden da zu Zeichen, zu makabren Figuren, "welche die Menschen auf der Erde hinterlassen werden: Atommülldeponien als die einzigen Zeugen, daß es den Raubaffen Mensch einmal gab. Erst wenn jene zerstrahlt sein werden, wird der Planet, der uns geschenkt worden war, um uns hervorzubringen, wieder jungfräulich sein." Im Zentrum des Bands steht Dürrenmatts Frankfurter Poetikvorlesung "Kunst und Wissenschaft", ein Lehrstück auch über die formale Kraft der Essayform als Mischung zwischen theoretischem Diskurs und intuitiven Einsichten – und gleichfalls ein Text in eigener Sache; aber die eigene Sache erscheint wiederum nur indirekt aus dem Material. Klaus Modick

Mynona: Rosa die schöne Schutzmannsfrau und andere Grotesken

Kann etwas dabei herauskommen, wenn ein ernstmeinender Philosoph unter einem Pseudonym unernste Dichtungen fabriziert? Das in dieser Frage versteckte Nein gerät arg ins Wanken bei der Lektüre der Grotesken, die Salomo Friedlaender unter dem anagrammatischen Zweitnamen Mynona geschrieben hat. Nach dem Motto "Corrigeons la nature!" handeln die überdrehten Texte von der "unendlichen Vernünftigkeit des Wahnsinns", die in vielerlei Gestalt auftritt. Der Sohn des Erzählers, "ein gewisser Herr Lehmann", ermordet, was er schätzt; das Mythologieproblem der Sphinx wird kulinarisch gelöst; Herr v. G. trägt sich mit der Absicht, einen "Faust" zu schreiben; ein sanfter Riese-sieht sich "von Witwen und Waisen umgraupelt". All das ist mit erfrischender Frivolität versetzt, nicht ohne den Charme von Lebenshilfe: "Liebt niemals einen Kolibri! Das schützt euch vor Melancholie." In den lichtesten Momenten gelingen hirnwicklerische Satzkonzentrate von unübertrefflicher gedanklicher Akrobatik: "Von Terr, ein Mensch, der sich, er wußte selber nicht, wie lange, seines Todes erfreute, hatte das gespenstische Spuken, das bekanntlich Gestorbenen selten erspart zu werden pflegt, redlich satt." Der 1965 erschienene, nun mit aktualisiertem Anhang wieder aufgelegte Auswahlband (herausgegeben von Ellen Otten; Arche Verlag, Zürich 1989; 213 S., 27,– DM) ist unzweifelhaft das zur Zeit unwichtigste Buch der Erde. Sei’s drum: wichtige Bücher sind unerträglich heutzutage. Friedhelm Rathjen