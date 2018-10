„Wir haben jetzt die Frank-Sinatra-Doktrin. Sein Lied hieß ‚I did it my way‘. Jedes Land kann allein entscheiden, welchen Weg es gehen will.“

Gennadij Gerassimow

Sprecher des sowjetischen Außenministeriums. über Moskaus Osteuropa-Politik

*

„Ich teile nicht die Sorge mancher europäischer Länder über ein wiedervereinigtes Deutschland, denn ich glaube, daß das deutsche Bekenntnis zur Allianz unerschütterlich ist.“ George Bush

amerikanischer Präsident

*