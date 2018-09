Eine Landschaft für Freizeit-Hexen, für Neu-Magier und Neo-Mythologen: die Bretagne. Das Land der Steine wird sie genannt ‚wegen der unzähligen Kirchen und Burgen, der Kalvarienberge, Menhire, Steinalleen, der Dolmen und Friedhöfe, dieses Artus-Reich, in dem graue Wackelsteine Auskunft über die Unschuld der Jungfrau und die Treue der Gattin geben. Auch Gustave Flaubert rätselte über das bis heute ungelöste Problem der 3000 Steine von Carnac, nachzulesen in einem der Essays des Bandes „Bretagne“ (Hrsg. Britta Weimer-Langer, Ellen und Richter Verlag, Hamburg 1989; 192 Seiten, 29,80 DM). Außerdem geht es in den Artikeln deutscher und französischer Autoren um Asterix und Obelix, um die tausend Kilometer lange Küste, die tiefen Wälder, um die bretonische Religiosität, die immer auch eine Anti-Haltung gegenüber den Franzosen ausdrückte, schließlich um die Meeresheilbäder, und sogar dem Regen sind viele Gedanken gewidmet. Sinnvoll und ausgesprochen übersichtlich ist der Anhang mit Kurzinformationen: Die Küste ist in sieben Abschnitte unterteilt und wird mit ihren Städtchen und Sehenswürdigkeiten beschrieben, natürlich fehlt auch nicht die mittlere Region der „Tafelrunde“ und der Wald von Paimpont. Hinzu kommt eine Übersichtskarte von umfriedeten Pfarrbezirken und der wichtigsten Schlösser. Interessant ist der Photo-Essay mit Aufnahmen aus der Zeit der Jahrhundertwende. AvF