Wo die Politik durch Abwesenheit glänzt, fliegen die Steine

Von Fredy Gsteiger

Jerusalem, im Dezember

Aus den internationalen Schlagzeilen ist die Intifada, der Aufstand der Palästinenser in den von Israel besetzten Gebieten, verschwunden – verdrängt von den Eruptionen in Osteuropa. Der Brandbombenanschlag auf ein jüdisches Auto bei Ma’aleh Adumium, die tödlichen Schüsse auf zwei maskierte palästinensische Jugendliche, die Verhaftung von 72 Bewohnern der Stadt Tulkarm nach einer Razzia, die wegen des täglichen Nachmittagstreiks öde und ausgestorbene Altstadt Jerusalems sind allenfalls noch gut für kurze Tagesschau-Filmsequenzen, für dürre einspaltige Meldungen.

Zwei Jahre, nachdem ein israelischer Soldat einen siebzehnjährigen Palästinenser getötet hatte, gehört die Intifada zum Alltag. Der Aufstand mag an Wirkung nach draußen verloren haben, an Brutalität hat er zugenommen. Achthundert Tote sind zu beklagen, wenngleich Palästinenserführer ihre Befreiungsanstrengungen bloß als Stachel im Fleisch der Israelis und nicht als mörderischen Guerillakrieg sehen und der Armeesprecher in Jerusalem, Oberst Raanan Gissin, nicht müde wird, den "sanften Ansatz" der israelischen Armee zu betonen. Dem zweiten Intifada-Jahr wird ein drittes folgen – niemand in Israel stellt das in Frage. Die Menschen im gelobten Land haben vor dem Terror im Alltag resigniert.

Dabei wäre es doch ganz einfach: Eine eitrige Wunde in einem gesunden Körper gehört gesäubert, desinfiziert, meint Batya Medad. Mit ihrem Mann Yisrael ist sie aus den Vereinigten Staaten nach Israel gezogen, wo die beiden nun mit drei Töchtern und zwei Söhnen in der jüdischen Siedlung Shilo in den besetzten Gebieten leben. Natürlich vermeiden die Medads diesen Ausdruck. Sie sprechen biblisch von Judäa und Samaria, um sie unmißverständlich als Teile von Eretz Yisrael, eines Groß-Israels zwischen Jordan und Mittelmeer, zu identifizieren. "Weshalb", fragt Yisrael Medad, rühriger Assistent des hart am rechten Rand des politischen Spektrums operierenden Knesset-Abgeordneten der Tehiya-Partei, Geula Cohen, und Herausgeber der religiös rechten Zeitschrift Counterpoint, "weshalb besitzt Israel eine starke Armee, wenn diese dann doch nicht eingesetzt wird, um die Eiterbeule Intifada aufzustechen?"

Was der Rabbi sagt, hat in der Siedlung Shilo Gewicht. Und dieser wird nicht müde, auf die in biblischen Zeiten gründende Daseinsberechtigung der Juden in Samaria, Judäa und Gaza hinzuweisen, ja, auf deren Pflicht zur Wiederansiedlung und zum Ausharren zu pochen. Seit Beginn der Intifada fordert die Erfüllung so verstandener Volkespflicht hohe Opfer, mitunter Blutzoll. Auf der Fahrt mit Yisrael Medad von Jerusalem nach Shilo über die Hauptstraße Richtung Nablus ist manche Straßensperre zu passieren, zeugen viele Steinbrocken auf der Straße von Steinwürfen, belegen schwarzgesengte Autowracks im Straßengraben die Wirkung von Brandbomben.