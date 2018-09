Von Heinz Blüthmann

Er hat das Rampenlicht stets gescheut und auch am unrühmlichen Ende seiner ungewöhnlichen Karriere keine Ausnahme davon gemacht: Alexander Schalck-Golodkowski, die schillerndste Figur des bankrotten Regimes der DDR, tauchte am vergangenen Wochenende im westlichen Ausland unter und ward seither nicht mehr gesehen. Der Ostberliner Haftbefehl gegen ihn kam zu spät.

Anders als die früheren Politbüromitglieder Günter Mittag, langjähriger ZK-Sekretär für Wirtschaft, und Harry Tisch, der ehemalige Gewerkschaftsboß, die beide seit Tagen in Untersuchungshaft schmoren, entschied sich der Mann mit dem langen Namen, hochrangigster Republikflüchtling zu werden.

Das entbehrt nicht der Logik. Schalck-Golodkowski, nach außen lediglich Staatssekretär im Ostberliner Ministerium für Außenhandel, aber in Wahrheit einer der mächtigsten Männer der DDR, gebot praktisch unkontrolliert über die wichtigsten Quellen des zweiten deutschen Staates für richtiges Geld – also D-Mark, Dollar und Schweizer Franken. Und mehr als wahrscheinlich ist, daß längst nicht alle Devisen-Milliarden, die der geschäftstüchtige Genosse im Namen des Arbeiter- und Bauernstaats heranschaffte, ihren ordnungsmäßigen Weg nahmen. Geschockt von den bisherigen Enthüllungen über das süße, privilegierte Leben ihrer hohen Staatsfunktionäre, fragten Abgeordnete der Volkskammer denn auch schon nach Nummernkonten bei Schweizer Banken, wo angeblich westliche Devisen, Gold und andere Wertsachen im Wert von hundert Milliarden D-Mark liegen, die eigentlich in die offizielle DDR-Kasse gehören. Und es fiel dabei immer derselbe Name: Schalck-Golodkowski.

Solche phantastischen Summen erscheinen allerdings nicht nur den auf Redlichkeit bedachten eidgenössischen Bankiers weit überzogen. Aber: Ein paar Millionen in harter Währung werden dem ehemaligen Chef-Devisenbeschaffer der DDR für eine angenehme Existenz schon reichen. Und der "große Alex", wie Mitarbeiter den 1,90 Meter großen Zwei-Zentner-Mann oft nannten, verfügt über noch etwas, das ihm ein Überleben im westlichen Untergrund ermöglichen könnte: Beziehungen in viele Länder – etwas anrüchige zwar, aber hilfreiche. Denn was ihn daheim auf die Fahndungsliste brachte, erwarb ihm zuvor in langen Jahren Geschäftspartner einer speziellen Art rund um die Welt: illegaler Waffenhandel.

Vermutet worden war es schon länger, seit dem vergangenen Wochenende steht fest: Die DDR betrieb einen schwunghaften Export mit Waffen aller Art. Ein riesiges Arsenal der Staatsfirma Imes GmbH in Kavelstorf bei Rostock samt Frachtbriefen und Lagerkarteien wurde "von der Bevölkerung", wie die Nachrichtenagentur ADN meldete, entdeckt. Der Staatsanwalt wirft der Firma nun "unerlaubten Waffenhandel zum Devisenerwerb" vor.

Unterstellt war die Imes dem Staatssekretär Schalck-Golodkowski. Und der hatte direkt vom Zentralkomitee (ZK) der SED den Auftrag, die chronisch leere Devisenkasse der DDR aufzufüllen, mit Geschäften jeglicher Art – legalen und illegalen.