lies banal. Verstehen Sie mich richtig: Politik, Ideen, am Ende der Zeit — und wir befinden uns an ihrem Ende — ist alles banal Der Weisheit letzter Schluß, den hier ein "Philosoph" in einem Gedicht Michael Krügers verkündet, scheint dürftig. Ein posthistorisches Bewußtsein hat jede Denkbewegung zum Stillstand gebracht, mit einem pauschalen Statement wird der Reflexionsprozeß abgeschnitten. Gewiß, Michael Krüger hat seinen Philosophen des "Posthistoire" ironisch zitiert. Aber es ist unübersehbar, daß sich mancher Lyriker am Ende der achtziger Jahre an einem historischen Punkt wähnt, da "alles" gesagt ist in der "herrschsüchtigen Ausgesprochenheit der Welt" (Botho Strauß).

Alles banal? Gerade den Lyriker, dem ja die Aufgabe zufällt, Worte zu finden gegen die allgemeine Sprachlosigkeit, anzuschreiben gegen die Erfahrung lähmender "Indifferenz", befallen immer heftigere Zweifel an der Formulierbarkeit von Erfahrungen. Mit einem Wort des imaginären Philosophen aus Michael Krügers Gedicht: "am Ende der Zeit hat sich der Wille zu sprechen verflüchtigt".

Nun beweist zwar jede literarische Saison aufs neue, daß sich der Wille zum poetischen Sprechen keineswegs verflüchtigt hat. Aber vielen Gedichten, besonders den modernen Spielarten der Gedankenlyrik, ist ein spätzeitliches Bewußtsein inhärent: Ihre Verfasser scheinen zu glauben, den epochalen Werken der poetischen Moderne nur mehr einige Fußnoten hinzufügen zu können. Der moderne Gedankenlyriker schreibt nicht nur unter Aufsicht alles Geschriebenen, sondern webt sich zunehmend ein in ein Netz aus Kon Texten. Jedes Gedicht baut ein Mosaik aus Verweisungen, Anspielungen und Zitaten auf, jeder Text ist Transformation eines anderen Textes. Besonders dort, wo das Vertrauen des Autors in die poetische Evidenz von unmittelbarer Anschauung und sinnlicher Wahrnehmung verlorengegangen ist, entfaltet sich eine Gedankenlyrik, die direkt einen Dialog mit anderen Texten zu führen versucht — eine mehr oder weniger virtuose Form von LiteraturLiteratur.

In drei neuen Gedichtbänden von Michael Krüger, Peter von Becker und Felix Philipp Ingold sind solche Gedankenlyriker am Werk, die ein weites Feld von Verweisungen und Traditionsbezügen aufbauen. Peter von Becker, bekannt als eloquenter Theater- und Literaturkritiker, bezieht sich in seinem ersten Gedichtband "Die kopflose Medusa" vorwiegend auf den Symbol- und Bildraum des Theaters. Felix Philipp Ingold, selbst ein brillanter Übersetzer französischer und russischer Dichtung, zitiert und paraphrasiert in seinem Band "Echtzeit" zahlreiche Repräsentanten der poetischen Moderne (von Rene Char über Francis Ponge bis Reinhard Priessnitz). Michael Krüger schließlich sammelt in seinen philosophisch poetischen "Tagebuchgedichten", die er in ironischer Sdbstbescheidung "Idyllen und Illusionen" nennt (unter denen übrigens das oben zitierte Gedicht "Spaziergang mit einem Philosophen" nicht zu finden ist), "all die Brocken aus den Zettelkästen", um den Prozeß des Schreibens in Gang zu halten. Um seine poetischen Notizen formal zu disziplinieren, wählt Krüger die ehrwürdige Form des Elfzeilers. Am grüblerischen Tonfall seiner Gedichte, vertraut aus den vorangegangenen Gedichtbänden, hat dies indes wenig geändert. Ein melancholisches Subjekt reflektiert in ruhigen, meditativen Texten die Entzauberung der Welt und sucht Trost in der Betrachtung der Rest Natur und in kontemplativem Kunstgenuß. Doch zeigt sich Krüger vom Endzeitbewußtsein seines imaginären "Philosophen" infiziert, registriert doch der Chronist des poetischen Diariums überall die Zeicien des Untergangs: "Du siehst die schwere Arbeit der Zerstörung, den Untergang der Gattung, siehst Fragmente. Wo andere die Form verherrlicien, sagst du: nur Reste "

Aber auch für den Diagnostiker des Verfalls gibt es Fluchtorte: Es sind die kleinen, flüchtigen Beobachtungen in der Natur und die alltäglichen Epiphanien bei der Niederschrift der Tagebuchgedichte, die das lärmende Getriebe der Welt für einen Augenblick anhalten. Zuweilen scheint das lyrische Subjekt von einer gewissen Reflexionsmüdigkeit befallen: "der Kopf sehnt sich nach Leere". Eingerollt in eine sanfte Erschöpfung, läßt seh der Autor dabei zu reichlich spannungslosen Notaten hinreißen: "Das Trippeln der Gedanken hält dich wach, und ratlos macht das Trippeln der Geschichte "

Peter von Becker macht es sich (und seinen Lesern) schwerer. Fast kein Gedicht ist in seinem Band zu finden, das nicht ein mythologisches Bild oder eine Urszene des Theaters heraufbeschwört. Die Wahrnehmung der Welt läuft durch den Filter der mythologischen Reflexion. Peter von Becker erfindet in kühnen Verkürzungen und Montagen ein poetisches Welttheater, in dem vor allem die Gestalten der antiken Mythologie auftreten. Medusa, Kalypso, Sisyphos, lokaste, Laios bevölkern seine Texte und treffen dort in überraschenden Konstellationen aufeinander.