Die Luftkutscherei ist sein Metier: Wenn der Saarländer Ludwig Harig seine "Wortraketen zündet" und die Sprache auf der Zunge "balanciert", dann will er, "daß am Ende die Wirklichkeit in der Vorstellung vorgestellt und die Vorstellung in Wirklichkeit wirklich und kein Luftgespinst, kein Luftgesicht, kein Luftschloß, sondern ein lebensnotwendiges Reich des Spielerischen ist, in dem es keine Verkrüppelungen gibt". Die kunstvollen Wörterschwingen, die Ludwig Harig Gelegenheiten, Personen oder Dingen der Wirklichkeit anpaßt, ersinnt er besonders trickreich dann, wenn er Verse reimt und zu klassischen Konturen ziseliert.

Sonette im Versmaß des Alexandriners, Terzinen, Couplets und Doppelzeiler des 1921 im saarländischen Sulzbach geborenen Dichters sind nun in dem Band "Hundert Gedichte" gesammelt: eine luftige Hundertschaft aus fast vierzig Jahren, ein Logbuch poetischer Akrobatik, das sich zum Lockbuch verbaler Spielfreude entfaltet.

Nach allen Regeln der Kunst charmiert Ludwig Harig mit dem klassisch klappernden Rhythmus der alexandrinischen Verse aus zwei Viertaktern, deren "zweischenklige Natur" (Friedrich Schiller) die dialektische Rede reizt, und das antithetische Sprechen gehört zu Ludwig Harigs besonderen Text Spielarten. Einst ehrwürdig und aufklärerisch, wandelt sich das alexandrinische Maß unter Harigs Feder zum kessen Takt scharfzüngiger Geistesblitze.

Die strenge Form, die ungewohnten Reimmaße geben diesen Texten mit augenzwinkernder Ironie den Ton des postmodernen Versautomaten, der die Welt in unerschütterliche Binarität kodiert: "Noch fremd und unerforscht, im Ganzen amzonisch erzeugt das Menschenhirn aus Fakten und Faktoren ein Arsenal der Macht: Maschinen und Motoren, Gewerbe, Industrie: sein Forscherdrang ist chronisch. Was einst elektrisch war, ist heute elektronisch. Es braucht der Apparat nicht Nase, Mund und Ohren. Gespeichert ist das All. In Mikroprozessoren erwächst binäres Glück, gesteuert und harmonisch. Die Neue Poesie verachtet die Empfindung. Es dichtet der Magnet, die Wicklung und die Windung. Hier im Elektrofeld regiert der Kupferdraht. Zu Ende ist die Zeit mit Schöpfungsqual, mit Schindung, und droht dem Dichter einst Verstummung und Erblindung: die sterbliche Person ersetzt sein Automat "

Keines von Harigs Wörtern bleibt auf dem Boden, all die gelehrten Anspielungen, die vielen biographischen Anlässe seiner Gelegenheitsgedichte, die Hommages an Freunde und die literaturgeschichtlichen Kreuz- und Quer Verweise, die sich dem Leser entziehen mögen, entfalten sich schließlich doch als Zauberworte. Buchtitel wie Höllerers "Elephantenuhr" oder Pastiors "Höricht" werden wieder zu schillernden Vokabeln, deren Panorama sich im Blick des Lesers färbt. Ludwig Harig reimt die ganze Welt, ob es um Fußball geht, um Kaninchenbraten, Burgunderwein oder ob er französische Verse von Verlaine, Jarry oder Queneau im Deutschen zum Klingen bringt, immer wirkt seine Lust am "heißen Fleisch der Wörter" verführerisch. Zuweilen ist der Poet Ludwig Harig ein munter mit den Reimen klingelnder Schwadroneur, er kann aber auch beißend politisieren.

Zum Beispiel nimmt er in den Couplets der "Tafelmusik für König Ubu" den deutschen Wahlherbst 1980 unter Wortbeschuß, oder er spielt das "Prinzip Hoffnung" aus gegen das Ende aller Hoffnungen in der atomaren Katastrophe, immer aber erzeugt er gegen das Stocken "von Herz und Hirn" wortflugs reimend neue Hoffnungen mit seinem poetischen "ikarischen Gerät, das dich auf leichter Schwinge bevor du abwärts stürzt, ein Weilchen oben hält".

Alexandrinische Sonette, Terzinen, Couplets und andere Verse in strenger Form; Hanser Verlag, München 1988; 113 S, 24 -DM