Inzwischen hat ein Bekennerschreiben die letzten Zweifel ausgeräumt: Auch die Mörder Alfred Herrhausens kommen aus der terroristischen Vereinigung Rote Armee Fraktion, die seit zwei Jahrzehnten eine lange Blutspur auf ihrem Weg hinterlassen hat. Wie bei ihren früheren Verbrechen schickten die Täter ihren Selbstbezichtigungsbrief an die Nachrichtenagenturen: Die Deutsche Bank sollte getroffen werden. Über den Menschen, dessen Leben ausgelöscht wurde, kein Wort. Alfred Herrhausen, der Chef dieser Bank, hatte sich gerade um einen Schuldenerlaß für die ärmsten Länder dieser Erde bemüht, deren Not die RAF-Banditen seit jeher zur Anscheinsrechtfertigung für ihre Morde mißbrauchen.

Kenner der deutschen Terrorszene hatten es nach dem im Frühjahr erfolglos abgebrochenen Hungerstreik der RAF-Häftlinge immerhin für möglich gehalten, daß die noch in Freiheit lebenden Terroristen aufgeben würden. Sie täuschten sich. Dem Bürger, der keine Dossiers über das Umfeld der RAF und keine Kassiber aus den Haftanstalten zu lesen bekommt, mochte in diesem Herbst noch eine andere Hoffnung nahegelegen haben: Selbst der verbohrteste Terrorist könnte doch nicht völlig unbeeindruckt von der Tatsache geblieben sein, daß im anderen Teil Deutschlands – wie zuvor schon in Polen und Ungarn – die Revolution gerade wegen ihrer Gewaltlosigkeit gelang. Die Enkel der alten RAF müßten doch bei einem Blick nach drüben, wo nicht die Ruchlosigkeit, so doch wenigstens die Sinnlosigkeit ihres Tuns erkannt haben. Doch dafür sind sie blind.

Sie bleiben freilich nahezu unberechenbar. Den Sicherheitsbehörden ist nur schwer ein Vorwurf daraus zu machen, daß sie den Personenschutz deshalb weit ausgedehnt haben – vermutlich zu weit. Sonst wäre es den Herrhausen-Mördern wohl kaum möglich gewesen, ihren Anschlag fast in Sichtweite der Wohnung ihres Opfers so offen vorzubereiten, als kämen sie nicht von der RAF, sondern vom städtischen Tiefbauamt. H. Sch.