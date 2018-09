Für zahlreiche deutsche Städte, aber auch für viele Urlaubsländer gibt es Reiseführer, die auch die Bedürfnisse von Behinderten, besonders von Rollstuhlfahrern, berücksichtigen.

Als „unkomplizierter, freier und auch größer als in Deutschland“ beschreibt Reiseführerautor Andreas Pröve im Südostasien-Handbuch (Verlag Stefan Loose, Berlin) die Hilfsbereitschaft der Asiaten. Schwierigkeiten hatte er allerdings, mit seinem Rollstuhl im Tempel Einlaß zu finden. Schließlich ging’s doch: im Rollstuhl, aber barfuß. Neben selbstverständlichen Hinweisen auf rollstuhlfreundliche Unterkünfte leistet dieser Reiseführer noch entscheidend mehr. Er macht Lust und Mut, sich auch mit besonderen Schwierigkeiten aufs Reisen einzulassen – ein vorbildliches Beispiel.

Bei Varta hingegen ist man fest entschlossen, „kein weiteres Zeichen“, also auch kein Rollstuhlsymbol, in den Führer aufzunehmen. „Da wir keinen Fachinspektor im Rollstuhl haben, können wir das nicht überprüfen.“ Bei Polyglott gibt es seit längerem positive Absichtserklärungen, aber „wir haben natürlich nicht sehr viel“, räumt Chefredakteur Trappl ein.

Bei Michelin recherchiert man systematisch. Erfüllt ein Hotel oder ein Restaurant die Kriterien für „behindertenfreundlichen Zugang“, so wird es mit dem internationalen Rollstuhlfahrer-Signet gekennzeichnet. Allerdings, so Martin Thoma von Michelin, gebe es immer noch einzelne Hoteliers, die „nein sagen“ zu behinderten Gästen.

In den DuMont-Führern „Richtig reisen“ für Finnland, Norwegen und Schweden findet man neben einem ausführlichen Verzeichnis über Informationsstellen für Behinderte auch allerlei Hinweise auf behindertengerechte Unterkünfte. Auch der Bornholm-Band ist in dieser Hinsicht ausgezeichnet. In anderen DuMont-Reisebüchern sucht man solche Tips allerdings vergeblich.

Nach Hunderten zählen die Länder-, Gebiets- und Städteführer, deren Titel bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Clubs Behinderter und ihrer Freunde (Eupener Straße 5, 6500 Mainz) kostenlos abgefragt werden können. Behindertenführer vieler deutscher Städte von Aachen bis Wuppertal enthalten zahlreiche Hinweise auf geeignete Unterkunftsangebote, öffentliche Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten. Bad Oeynhausen rühmt sich – nicht ganz zu Unrecht –, die rollstuhlfreundlichste Stadt Deutschlands zu sein, Bremen bietet mittlerweile vierzig absenkbare Busse mit Einsteigelift an, wogegen in Berlin nur circa ein Promille der Unterkunftsplätze für Rollstuhlfahrer geeignet ist.

Behindertenführer liegen außerdem vor für die britischen Inseln (in Schottland sogar Urlaubsangebote mit Hilfestellung), für Skandinavien (mit Campingplätzen für Allergiker und Hinweisen auf Mietrollstühle), für Österreich und die Schweiz (einschließlich zugänglicher Seilbahnen), für Hongkong, die USA (nightspots in New York inklusive) und, wenn auch etwas dünner gesät, für die südeuropäischen Länder. Nützlich für Camping ist der „ADAC-Campingführer“. August Rüggeberg