Die Menschen in der DDR werden immer ungeduldiger. Empörung, Enttäuschung, auch Hoffnungslosigkeit machen sich breit. Langsam wächst die Zahl derer, die nur in der Wiedervereinigung eine Lösung der drängendsten Probleme sehen. Die alten Strukturen zerbröckeln wie die Fassaden der alten Häuser. Der einst führenden Partei hat die Volkskammer den Führungsanspruch aus der Verfassung gestrichen. Die SED-Basis hat das neuformierte Politbüro und das alte Zentralkomitee zum Rücktritt genötigt; ein Arbeitsausschuß führt die Geschäfte. Das halbe ehemalige Politbüro ist verhaftet oder unter Hausarrest gestellt und aus der Partei ausgestoßen worden. Die sogenannten Blockparteien zeigen bislang erstaunlich wenig Profil und verfügen offenbar kaum über Politiker, die eine überzeugende Alternative zur bisherigen Führungsschicht wären. Wenn der neue CDU-Vorsitzende de Maizière die Schriftstellerin Christa Wolf als Staatsratsvorsitzende vorschlägt, gibt das schon zu denken.

Der sogenannte Demokratische Block löst sich auf, er besteht nur noch aus SED und Nationaldemokraten. Die Nationale Front, in der neben den Blockparteien auch die Massenorganisationen organisiert sind, ist an der Spitze gelähmt und in der Basis verunsichert. Niemand weiß, wie es mit der oft durchaus nutzbringenden ehrenamtlichen Arbeit in Städten und Gemeinden weitergehen soll. Und die Oppositionsgruppen sind zerstritten, personell wie materiell nahezu überfordert, wenn es darum geht, bis zu den ersten freien Wahlen in der DDR, die immer rascher näherrücken, eine funktionierende Organisation aufzubauen und stimmige Konzepte auszuarbeiten.

Aus der Solidarität des gewaltlosen Aufstandes erwächst zusehends Rivalität im Blick auf die Zukunft. Aus der Bananenrepublik ohne Bananen wird ein Vielparteienstaat ohne wirkliche Volksparteien. Etwa fünfzehn Parteien und Organisationen werden sich im kommenden Jahr zur Wahl stellen, rechnet Ministerpräsident Hans Modrow. Die "Koalitionsregierung" von Modrow, der einer der wenigen glaubwürdigen Politiker im Lande ist, bleibt einstweilen der letzte Stabilitätsfaktor in der DDR. Aber auch an Modrows Reputation wird schon gekratzt. Daß der Außenhandels-Staatssekretär Alexander Schalck-Golodkowski entkommen konnte, der außerhalb einer ohnehin fragwürdigen Legitimität für Staat und Partei ein lukratives Devisen-Imperium beherrschte, wird nicht zuletzt dem neuen Ministerpräsidenten vorgeworfen, zumal er sich in einem Interview Ende vergangener Woche noch zu Schalck als Unterhändler und Verhandlungspartner der Bundesregierung bekannt hat.

Der Bericht des CDU-Abgeordneten und früheren Präsidenten des Obersten Gerichts, Heinrich Toeplitz, über Korruption, Bereicherung und Machtmißbrauch hat zu Tumulten in der Volkskammer und Tränen bei einzelnen Abgeordneten geführt. Daß es vielfach die Journalisten sind, die einen Skandal nach dem anderen aufdecken, und nicht Partei, Regierung oder Staatsanwaltschaft – das zerrt zusätzlich an den Nerven der Bürger. "Zu vermuten ist: Wir haben es derzeit nur mit der Spitze des Eisbergs zu tun", schreibt die SEDeigene Berliner Zeitung unter der Überschrift: "Wann wird der Sumpf endlich trockengelegt?" Die Frage ist, ob eine gründliche Trockenlegung nicht zur allgemeinen Dürre führen wird. Kluge Leute in der DDR haben es längst ausgesprochen: So ziemlich jeder, dem Staat oder Partei ein Amt gaben, war Täter und Opfer zugleich.

Aber das Volk, das sich um die Früchte seiner Arbeit betrogen sieht, will Köpfe rollen sehen und am liebsten selbst in alle Panzerschränke schauen, in denen dann in der Tat nicht nur Akten, sondern auch riesige West-Mark-Beträge – 291 000 Mark beim Deutschen Turn- und Sportbund, zwei Millionen Mark beim FDGB – gefunden werden, deren Herkunft ungeklärt ist. Die Menschen stehen Wache vor Partei- und Stasizentralen und schnappen sich Leute mit Aktenkoffern. Staatsanwaltschaft und Polizei, mit solchen Vorgängen bisher naturgemäß nicht befaßt, sind überfordert, vermutlich auch nicht besonders motiviert. Der Generalstaatsanwalt Günter Wendland wurde zum Rücktritt gezwungen. Der Arbeitsausschuß, die provisorische SED-Führung, fordert von der Regierung einen Aufruf zu Ruhe und Besonnenheit: Der Druck steigt.