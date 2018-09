Tragen Reiseführer zur politischen Bewußtseinsbildung der Touristen über fremde Länder bei? Denken wir nur an Israel und das Palästinenserproblem in den besetzten Gebieten; denken wir an Nordirland oder an die Türkei, wo die Kurden verfolgt und politische Häftlinge noch immer gefoltert werden. Halt man sich vor Augen, daß in der Bundesrepublik Jahr für Jahr rund zwanzig Millionen Reiseführer verkauft werden, dann ist die Frage nicht unwichtig, welchen Einfluß deren Lektüre auf die Reisenden hat.

Zu diesem Thema gibt es kaum Untersuchungen. Die Autoren von Reiseführern gehen sehr unterschiedlich auf die politische Situation in einigen Ländern ein. Das soll am Beispiel Südafrikas gezeigt werden, wo der Tourist in ganz besonderer Weise auf Schritt und Tritt mit den sozialen Problemen konfrontiert wird.

Wir haben acht Südafrika-Reiseführer herausgegriffen, die zur Zeit in den Buchhandlungen angeboten werden, und ihre Aussagen über die gegenwartigen politischen Verhältnisse in Sudafrika untersucht.

Hildebrands Urlaubsfuhrer „Südliches Afrika“, Auflage 1989, bezieht klar Stellung: „Will ein Urlaubsführer seine Aufgabe ernst nehmen (und dieser will es), Ihnen bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer Reise hilfreiche Dienste zu leisten, dann muß er es gerade im Falle Südafrikas auch im politischen Bereich tun.“ Ganz anders der LN-Führer „Südafrika kennen und lieben“ aus dem Jahre 1984. Dort heißt es: „Ein Touristikfuhrer – selbst wenn er Südafrika zum Gegenstand hat – kann und will kein politisches Buch sein...“ Dennoch sind zwei Kapitel der „Regierungspolitik der getrennten Entwicklung“ gewidmet, um „ihre verschiedenen Aspekte gegeneinander abzuwagen“.

Doch dann bleibt es ganz offenkundig beim guten Vorsatz. Um die Kritiker der Rassenpolitik gegenüber dem Leser unglaubwürdig erscheinen zu lassen, wird erst einmal Volkes Stimme in Gestalt des Mannes an der Theke bemüht: „Keiner hat langer über Südafrika nachgedacht als für die Dauer eines Zeitungsartikels, dessen Ahnungslosigkeit nur noch von seiner Dummheit übertroffen wird.“ So werden unterschwellig die Weichen gestellt. Die Überschrift des Kapitels über die Rassentrennung lautet „Das große Experiment“. Wir lesen dort: „Allerdings hat bisher noch kein Kritiker ein besseres, minder spekulatives und gerechteres Modell zur Losung der permanenten Krise angeboten. Auch Gegner der südafrikanischen Apartheid können dem ausgeklügelten, scheinbar überdrehten, aber höchst wirksamen Mechanismus in gewisser Weise die Bewunderung nicht versagen.“

Im LN-Reiseführer erfahren wir auch, warum in Sudafrika jede politische Opposition verboten ist: „Die Regierung Südafrikas ist nicht geneigt, sich den Beifall der Welt mit Risiken zu erkaufen, gleich welcher Art.“ Wegen der Rassenpolitik hat sich Südafrika „den Vorwurf der Unmenschlichkeit eingehandelt“, da werden aus aufbegehrenden Schwarzen „fanatisierte Guerillas“, Kritiker feinden das System „mit blindwütiger Entschlossenheit“ an, und „die Schwarzen schufen sich ihre Elendsquartiere selbst“.

Schlimmes lesen wir auch im Goldstadt-Reiseführer „Sudafrika“, 1987. Für die südafrikanische Rassenpolitik gibt es hier eine fatale Umschreibung: „Die multinationale Entwicklung gab in der letzten Zeit viel Anlaß zu Mißverständnissen. Sie dient hauptsächlich dazu, um den zahlreichen schwarzen Volkern, die innerhalb der Republik Südafrika leben (und die voneinander so verschieden sind wie etwa die Volker Europas), Raum für Selbstregierung und schließlich souveräne Unabhängigkeit in ihren historischen und traditionellen Wohngebieten zu geben.“